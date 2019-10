Prezydent Trump: zgodziłem się na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek dziennikarzom, że wyraził zgodę na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego. Włączenie do programu ruchu bezwizowego pozwala na podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na 90 dni. Jak podkreśla ekspert, warunki włączenia do Visa Waiver Program określa ustawa.

Biuro prasowe Białego Domu wyjaśniło w komunikacie, że oświadczenie prezydenta Trumpa oznacza, iż Departament Stanu formalnie nominował Polskę do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego. Dodało, że teraz "jak najszybciej" odpowiednie działania podejmie Departament Bezpieczeństwa Krajowego.

Biały Dom podkreślił, że to ważny krok na drodze do rozwijania relacji gospodarczych, dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnych i międzyludzkich między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

"Historyczny moment"

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce poinformowała w piątkowym komunikacie, że "ten historyczny moment był priorytetem ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher od początku objęcia przez nią urzędu".

"To nasz wspólny sukces! Zarówno strona amerykańska jak i polska pracowały bardzo intensywnie, aby umożliwić Polsce wejście do Programu Ruchu Bezwizowego. To również wielka zasługa samych Polaków, którzy składali wnioski o wizy, co pozwoliło spełnić podstawowy warunek zakwalifikowania Polski do programu, czyli obniżyć wskaźnik odmów wizowych poniżej 3%" - czytamy w komunikacie.

Jak przekazała ambasada amerykańska, włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego oznacza, że "obywatele polscy podróżujący na podstawie paszportów z chipami do odczytu komputerowego, którzy pomyślnie uzyskali autoryzację za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization [ESTA]), będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych do 90 dni bez wizy".

Placówka dyplomatyczna dodała, że osoby podróżujące z krajów objętych programem VWP muszą uzyskać autoryzację w systemie ESTA, która obecnie kosztuje 14 dolarów i jest ważna przez okres dwóch lat.

Rzecznik rządu: decyzja efektem dobrej współpracy

- Decyzja bardzo nas cieszy. Jest ona efektem dobrej współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi, w szczególności wspólnej akcji zachęcającej do zdobywania wiz do USA - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Mueller, komentując informację o zgodzie prezydenta Donalda Trumpa na zniesienie wiz dla Polski.

Jak dodał rzecznik, to wspólna akcja amerykańskiej ambasady i Polski "doprowadziły do dobrego wyniku w zakresie przyjmowania wniosków wizowych, a tym samym do zlikwidowania samych wiz".

Deklaracje podczas spotkania w Nowym Jorku

Pod koniec września prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w Nowym Jorku mówił, że wszystko wskazuje na to, że wymagania przez Polskę zostały spełnione, a droga do programu bezwizowego prawdopodobnie staje dla nas otworem. Dodał wówczas, że być może jeszcze przed końcem roku "udałoby się, żeby wiz do USA nie było".

- Są takie nieformalne informacje od administracji amerykańskiej, że proces ewaluacji wizowej zbliża się ku końcowi. Koniec września jest datą graniczną i wszystko wskazuje na to, że wymagania zostały przez Polskę i Polaków w tym zakresie spełnione - oświadczył 24 września prezydent Duda.

Ambasador USA: technicznie wszystko jest gotowe

W ostatnich dniach września ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher mówiła w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną, że "technicznie wszystko jest gotowe, zrobione, tyle tylko nie można tego prawnie ogłosić do momentu podpisania (decyzji)".



- W zasadzie w tej chwili Polska jest zakwalifikowana do programu zniesienia wiz - dodała.

O możliwości zniesienia wiz dla Polaków udających się do USA mówił na początku września przebywający w Polsce wiceprezydent Mike Pence. - Chciałbym podkreślić, że Polska osiągnęła już sytuację, w której może uczestniczyć w programie zniesienia wiz. Jak już mówiłem, musi nastąpić jeszcze certyfikacja i Polska wkrótce dołączy do tego programu - mówił wiceprezydent Pence.

W sierpniu Polska i USA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, co stanowiło ważny krok na drodze do zniesienia przez USA obowiązku wizowego wobec Polaków. Umowę między polskim MSWiA i amerykańskim ministerstwem bezpieczeństwa narodowego podpisał polski ambasador w USA Piotr Wilczek oraz podsekretarz w resorcie bezpieczeństwa narodowego Chad F. Wolf.

Ruch bezwizowy

Program Ruchu Bezwizowego VWP obowiązuje od 1986 roku. Został ustanowiony - jak tłumaczono - w celu rozwijania turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. Pozwala na bezwizowe podróżowanie do Stanów Zjednoczonych na okres do 90 dni zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych

Obecnie obejmuje 38 państw, w tym większość państw Unii Europejskiej - poza (do momentu ogłoszenia decyzji prezydenta Trumpa) Polską, a także Bułgarią, Rumunią, Chorwacją i Cyprem.

Są to: Andorra, Australia, Austria, Belgia, Brunei, Czechy, Chile, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Korea Południowa, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Polska nie była dotąd objęta tym programem ze względu na zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono wizy amerykańskiej.

Podstawowym kryterium włączenia kraju do Visa Waiver Program (VWP) jest wskaźnik odmów we wnioskach o wizy nieimigracyjne. W ostatnim roku podatkowym (od 1 października do 30 września następnego roku) ten odsetek powinien być poniżej 3 proc.

Warunki włączenia kraju do programu ruchu bezwizowego określa ustawa

Ostateczna decyzja o włączeniu do VWP – czyli zniesienia wiz – jest kompetencją szefa Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS). - Warunki włączenia kraju do VWP określa ustawa, a ich spełnienie stwierdzają sekretarz bezpieczeństwa krajowego i sekretarz stanu – wyjaśniał na początku września w rozmowie z serwisem Konkret24 dr Dariusz Stolicki z UJ, autor opracowania "Problem ruchu bezwizowego w stosunkach polsko-amerykańskich po 1989 r.".

- Prezydent teoretycznie może wydać polecenie włączenia kraju do VWP, ale jeżeli kraj nie spełnia warunków ustawowych, to tego polecenia i tak nie da się wykonać. A jeżeli spełnia, to Departament Bezpieczeństwa Krajowego i tak stwierdza ten fakt bez żadnego polecenia prezydenckiego – dodał politolog.

