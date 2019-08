"Musimy potępić rasizm, bigoterię i białą supremację"

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Żałoba po masowych strzelaninach. "Kupić broń jest łatwo,...

Po tej tragedii nic się nie zmieni - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Zbigniew Lewicki z UKSW. - Kupić broń jest łatwo, więc to się nie skończy. Nie ma takiej możliwości - ocenił i dodał "to jest codzienność". - Są stany, gdzie to jest element cywilizacyjny - stwierdził z kolei prof. Marek Wierzbowski z UW. Goście programu zaznaczyli, że w USA nie ma granicy, jeśli chodzi o możliwość kupna broni. - Jak ktoś mówi: "musimy", to znaczy: "nie mam pojęcia jak" - tak prof. Lewicki odniósł się do słów amerykańskich polityków, którzy po każdej masowej strzelaninie mówią o konieczności rozwiązania problemu powszechnego dostępu do broni dzień po 250. strzelaninie w USA.

