Trump zapowiada "usuwanie milionów nielegalnych obcych"

Prezydent Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że władze rozpoczną w przyszłym tygodniu "usuwanie" milionów imigrantów, którzy dostali się do USA nielegalnie.

- W przyszłym tygodniu ICE [Agencja do spraw Imigracji i Ceł - przyp. red.] rozpocznie proces usuwania milionów nielegalnych obcych, którzy bezprawnie przedostali się do Stanów Zjednoczonych. Będą usunięci tak szybko, jak przybyli - napisał Trump na Twitterze.



Prezydent USA nie podał bliższych szczegółów zapowiadanej akcji.



Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

Meksyk przyjmie imigrantów oczekujących na przyznanie azylu w USA

Ocenia się, że w USA przebywa nielegalnie około 12 milionów imigrantów, głównie z Meksyku i krajów Ameryki Środkowej.

Zgodnie z zawartym niedawno porozumieniem Meksyk zgodził się tymczasowo przyjąć imigrantów z Ameryki Środkowej oczekującym na przyznanie im prawa azylu w Stanach Zjednoczonych do czasu rozpatrzenia ich wniosków przez amerykańskie sądy.

Meksyk zgodził się także rozmieścić oddziały Gwardii Narodowej na swojej południowej granicy aby powstrzymać imigrantów z Ameryki Środkowej przed dotarciem do granicy USA.

Trump groził, że w przeciwnym razie nałoży karne cła na meksykańskie towary.

Gwatemala ma podpisać podobne porozumienie

Amerykański prezydent napisał też, że Gwatemala przygotowuje się do podpisania podobnego porozumienia jako tak zwany "bezpieczny kraj trzeci" (safe third country) dla ubiegających się o azyl w USA, co sugerował wcześniej wiceprezydent Mike Pence. Bliższych szczegółów również nie ujawniono, a władze gwatemalskie nie potwierdziły tych informacji.

Zdaniem amerykańskiej organizacji broniącej praw człowieka Human Rights First "jest po prostu niedorzeczne" aby spodziewać się że Gwatemala będzie zdolna zapewnić schronienie uchodźcom podczas gdy jej obywatele uciekają za granicę.