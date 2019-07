"To zdrada. To zdrada stanu". Trump o śledztwie prokuratora Muellera

Prezydent Donald Trump powiedział w wywiadzie dla Fox News, że dochodzenie prokuratora specjalnego Roberta Muellera w sprawie Russiagate to "zdrada stanu" i "absolutna katastrofa dla USA". Dodał, że chce, by wszczęto "śledztwo wobec śledczych".

- To absolutna katastrofa dla kraju, to fałszywe polowanie na czarownice - mówił prezydent Donald Trump w wywiadzie, jakiego udzielił w czwartek wieczorem znanemu komentatorowi Fox News, Seanowi Hannity'emu.

Odniósł się w ten sposób do dochodzenia w sprawie domniemanej zmowy osób z jego otoczenia z przedstawicielami Kremla i prób blokowania śledztwa w tej sprawie oraz do środowego przesłuchania prokuratora specjalnego Roberta Muellera przez dwie komisje Izby Reprezentantów: sprawiedliwości i wywiadu.

Trump: śledztwo Muellera to zdrada stanu

Mueller przed Kongresem o słowach Trumpa: to nie jest to, co stwierdza raport Robert Mueller,... czytaj dalej » Demokraci "stworzyli to fałszywe przestępstwo" - powiedział Trump o zarzucie, jakoby blokował wymiar sprawiedliwości, gdy toczyło się śledztwo w sprawie afery Russiagate.

Prezydent powtórzył, że chce, by "prześledzono śledczych", którzy prowadzili to postępowanie oraz by zbadano początki i przyczyny wszczęcia dochodzenia w sprawie Russiagate. Trump chce, by zajął się tym sam prokurator generalny William Barr.

Trump i jego zwolennicy utrzymują, że postępowania prowadzone przez FBI i resortu sprawiedliwości już podczas kampanii wyborczej, dotyczące domniemanej współpracy jego sztabu z przedstawicielami Kremla, były "nielegalnym szpiegowaniem".

Dochodzenie prokuratora specjalnego prezydent nazwał zdradą. - To zdrada. To zdrada stanu. To wszystko jest tak złe, jak najgorsza definicja, o jakiej możesz pomyśleć - powiedział w wywiadzie.

Śledztwo prokuratora Muellera ws. Russiagate

W środę podczas przesłuchania przed obiema komisjami w Kongresie Mueller powiedział, że nie jest prawdą, jak utrzymuje Trump, iż raport jego ekipy "całkowicie go uniewinnił". Dodał, że prezydent chciał go zwolnić, ponieważ prowadził dotyczące Trumpa śledztwo.

Dyrektor FBI: sankcje nie zdołały odstraszyć Kremla Rosja wciąż ma... czytaj dalej » Po przedłożeniu przez Muellera raportu prokuratorowi generalnemu Trump napisał na Twitterze, że dokument ten jest "totalnym oczyszczeniem go z zarzutów". Mueller przekonywał przed komisjami Kongresu, że "to nie jest to, co stwierdza raport".

Spytany przez członka komisji, republikańskiego senatora Kena Bucka, czy mógłby oskarżyć prezydenta o przestępstwo, gdy zakończy on urzędowanie, Mueller odparł: "Tak".

Gdy Buck zapytał, czy prezydent może być oskarżony o utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości, Mueller powiedział: "Tak uważam".

Śledztwo Muellera trwało 22 miesiące i toczyło się dwoma torami: badano sprawę ingerencji Rosjan w wybory i kontaktów ludzi z otoczenia Trumpa z przedstawicielami Kremla, a równolegle sprawdzano, czy prezydent nie usiłuje blokować działania wymiaru sprawiedliwości.