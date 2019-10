Trump: dżihadysta numer dwa nie żyje

Prawdopodobny zastępca Abu Bakra al-Bagdadiego, druga osoba w (tak zwanym) Państwie Islamskim, został zabity przez amerykańskich żołnierzy - przekazał we wtorek prezydent Donald Trump. Sam al-Bagdadi zginął w czasie akcji sił USA w Syrii w weekend.

"Właśnie potwierdzono, że pierwszy zastępca Abu Bakra al-Bagdadiego został zlikwidowany przez amerykańskich żołnierzy" - napisał na Twitterze amerykański prezydent. "Najprawdopodobniej przejąłby przywództwo (w IS po śmierci Bagdadiego - red.) - teraz też jest Martwy!" - dodał.

Trump nie podał konkretnego nazwiska, ale agencja Reutera przypomniała, że w poniedziałek USA potwierdziły doniesienia o śmierci Abu al-Hasana al-Muhadżira, rzecznika IS i jednej z najważniejszych osób w strukturach tzw. Państwa Islamskiego. O śmierci Muhadżira poinformował w niedzielę dowódca Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), na których czele stoją Kurdowie, Mazlum Abdi. Przekazał, że rzecznik IS został "wzięty na cel" w miejscowości Ajn al-Bajda, w północnej części prowincji Aleppo (północny zachód kraju).



Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 października 2019





Zwłoki al-Bagdadiego "zostały potraktowane w odpowiedni sposób" Zwłoki przywódcy... czytaj dalej » Dowódca SDF podał, że akcja, w której zginął Muhadżir, była "kontynuacją poprzedniej operacji", która doprowadziła do śmierci Bagdadiego. Abdi określił rzecznika IS jako "prawą rękę" Bagdadiego.

Kurdyjskie milicje o nazwie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), które stanowią trzon SDF, poinformowały natomiast, że Muhadżir został zabity we wspólnym ataku kurdyjskich i amerykańskich sił.

Akcja komandosów i śmierć najbardziej poszukiwanego człowieka świata

O śmierci "dżihadysty numer jeden" Abu Bakra al-Bagdadiego poinformował prezydent Trump w niedzielę.

Bagdadi zdetonował kamizelkę z ładunkami wybuchowymi, gdy zorientował się, że nie zdoła umknąć żołnierzom amerykańskich jednostek specjalnych. Ukrywał się gdzieś przy granicy iracko-syryjskiej. Zabito go jednak kilkaset kilometrów od tego miejsca, w pobliżu granicy Syrii z Turcją.

Bagdadi był przywódcą IS od 2010 roku, kiedy organizacja ta była jeszcze gałęzią Al-Kaidy w Iraku.

W szczytowym okresie Państwo Islamskie kontrolowało tereny od północy Syrii wzdłuż rzek Tygrys i Eufrat do obrzeży stolicy Iraku, Bagdadu. Jednak porażki IS w Mosulu w Iraku i w Ar-Rakce w Syrii w 2017 roku spowodowały sukcesywny upadek samozwańczego kalifatu o nazwie Państwo Islamskie. Bagdadi stał się uciekinierem.

Źródło: Balkis Press/ABACA/Abaca/East News Donald Trump potwierdził śmierć Abu Bakr al-Bagdadiego