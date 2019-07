Donald Trump przyleci do Polski. Podano datę wizyty

Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

03.07.2017 | "Musimy polegać na kimś silniejszym, czyli na USA"

- Nie mamy suwerenności jeśli chodzi o samoobronę i musimy polegać na kimś silniejszym, czyli na USA. Każdy rodzaj wsparcia zbrojnego jest wskazany i konieczny żebyśmy byli bezpieczni i żeby Polska przetrwała jako państwo, bo w przypadku poważnego konfliktu, samoobrona jest niewykonalna z powodu zbyt małej armii i małego zorganizowania społeczeństwa do walki - powiedział w "Faktach z zagranicy" TVN24 BiS Andrzej Talaga z Warsaw Enterprise Insitute o kwestiach, które powinny zostać poruszone podczas przyjazdu Donalda Trumpa do Polski. - Musimy mieć USA i musimy zachęcić Amerykanów, by wydawali pieniądze na swoją obecność w Polsce - dodał. - Dobrze byłoby zacieśniać polsko-amerykańskie relacje, by Polska i USA zaczęły się rozwijać na miarę XXI wieku jako dwa podobne sobie społeczeństwa. Potrzebne jest nowe otwarcie między nimi, bo dla młodszych Reagan, Wałęsa czy nawet wejście do NATO to albo prehistoria albo rzeczy oczywiste. - mówił Jacek Stawiski, szef redakcji zagranicznej TVN24 BiS. - Dobrze byłoby pracować nad rozbudową tej wzajemnej sympatii - podkreślił.

