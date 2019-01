Trump na granicy z Meksykiem: Ameryka potrzebuje muru

Video: Monika Krajewska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Dla Dwighta Eisenhowera i Johna F. Kennedy'ego największe amerykańskie stacje telewizyjne przerywały programy nadawane w porze największej oglądalności, by z Gabinetu Owalnego mogli wygłosić swoje przełomowe orędzia. Nixon zza swojego biurka w Białym Domu przemawiał 22 razy. Ronald Reagan aż 29. We wtorek Donald Trump wygłosił dopiero pierwsze takie swoje orędzie. Cel był jeden - przekonanie narodu, że racja w sporze z Kongresem o pieniądze na mur na granicy z Meksykiem, jest po jego stronie. Co ciekawe w Ameryce jest tradycją, ze transmituje się wystąpienie prezydenta, a potem również odpowiedź przywódców opozycji.

