Trump: przekazano mi, że Kim nie może się doczekać naszego spotkania





Prezydent USA Donald Trump napisał w środę na Twitterze, iż prezydent Chin Xi Jinping przekazał mu, iż jego spotkanie w Pekinie z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem "poszło bardzo dobrze".

Amerykański prezydent zastrzegł, że do czasu jego spotkania z Kimem USA utrzymają sankcje na Pjongjang.



"Otrzymałem wiadomość zeszłej nocy od Xi Jinpinga, (prezydenta) Chin, że jego spotkanie z Kim Dzong Unem przebiegło bardzo dobrze i że Kim nie może się doczekać spotkania ze mną. W międzyczasie, niestety, maksymalne sankcje i presja muszą być utrzymane za wszelką cenę!" - napisał Trump na Twitterze.



Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018





Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un z nieoficjalną wizytą w Chinach Fot. KCNA/PAP/EPA

Kim w Pekinie

"Zgodnie z wolą Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila...". MSZ Chin cytuje Kim Dzong Una Sprawa... czytaj dalej » W czasie zakończonej w środę nieoficjalnej wizyty w Pekinie przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un oświadczył, że "sprawa denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego może zostać rozwiązana, jeśli Korea Południowa i Stany Zjednoczone odpowiedzą na nasze wysiłki dobrą wolą, stworzą atmosferę pokoju i stabilności, podejmując jednocześnie postępujące i zsynchronizowane środki na rzecz pokoju".

Wypowiedź Kima została zacytowana w komunikacie chińskiego MSZ.



Pod koniec kwietnia Kim ma rozmawiać z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem, a w maju – z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Na razie nie wyznaczono ani konkretnej daty ani miejsca spotkania Trumpa z Kimem.