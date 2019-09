"Chciałbym wiedzieć, co z tego wyniknie". Trump o spotkaniu z Kimem

- Wynik może sugerować, że to był łatwy mecz. Nie zagraliśmy dobrze, ale mądrze - powiedział po zwycięstwie 3:0 z Niemcami i awansie do półfinału mistrzostw Europy trener polskich siatkarzy Vital Heynen. We wtorek Polacy przenoszą się z Holandii do Słowenii. W czwartek czeka ich starcie z gospodarzami. zobacz więcej »