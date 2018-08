Trump: nie ma powodu, by tracić pieniądze na manewry z Koreą Południową

W oświadczeniu zaznaczono zarazem, że prezydent Trump może w każdej chwili ogłosić rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych z udziałem sił zbrojnych USA, Korei Południowej i Japonii, "jeśli tylko zajdzie taka potrzeba". Seul: potrzeba szczytu Kim-Mun wzrosła przez impas w rozmowach Coraz pilniejsza... czytaj dalej »

Wskazano też, że gdyby doszło do manewrów w pobliżu Półwyspu Koreańskiego, "ćwiczenia byłyby szersze niż kiedykolwiek w przeszłości".

Prezydent Trump ma pełną świadomość - jak wynika z omawianego dokumentu - że "Korea Północna jest poddawana stałym naciskom ze strony Chin, które ze swej strony są zaangażowane w poważny spór handlowy z USA" - czytamy w oświadczeniu. W ocenie Trumpa ChRL przez cały czas udziela Korei Północnej pomocy, dostarczając paliw, nawozów sztucznych oraz innych towarów. Pekin zapewnia też Pjongjangowi pomoc finansową. - Nie jest to korzystne - ocenił gospodarz Białego Domu.

Trump wyraził nadzieję, że spory handlowe z Chinami uda się rozstrzygnąć z korzyścią dla obu stron.

...considerable aid, including money, fuel, fertilizer and various other commodities. This is not helpful! Nonetheless, the President believes that his relationship with Kim Jong Un is a very good and warm one, and there is no reason at this time to be spending large amounts...