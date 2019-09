Trump: Kochamy naszych polskich przyjaciół. Będę tam wkrótce





Foto: PAP/EPA/Martin H. Simon | Video: Reuters Trump: Kochamy naszych polskich przyjaciół. Będę tam wkrótce

Chcę pogratulować Polsce. To wspaniały kraj, wspaniali ludzie - powiedział w niedzielę Donald Trump. Prezydent USA dodał, że "czeka na to, by wkrótce odwiedzić Polskę".

Prezydent Donald Trump odwołał wizytę w Polsce w czwartek w związku z nadciągającym nad Florydę huraganem Dorian.

Wiceprezydent USA: Polska jest ojczyzną bohaterów. Nikt nie walczył z większą odwagą Nigdy nie... czytaj dalej » Zamiast Trumpa na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej do Polski przybył jego zastępca Mike Pence.

Trump: To wspaniały kraj, wspaniali ludzie

Wypowiadając się w niedzielę przed Białym Domem prezydent Trump zwrócił uwagę, że w Polsce reprezentuje go wiceprezydent Mike Pence.

- Chcę powiedzieć, że czekam na to, by wkrótce odwiedzić Polskę. Chcę pogratulować Polsce. To wspaniały kraj, wspaniali ludzie. W naszym kraju też mieszka wielu Polaków, około 8 milionów - powiedział Trump.

- Kochamy naszych polskich przyjaciół. Będę tam wkrótce - podkreślił prezydent USA.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował w niedzielę, że trwa ustalanie nowego terminu wizyty Trumpa, który może zostać ogłoszony w nadchodzącym tygodniu.