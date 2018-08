Trump: Koszt defilady w USA niedorzecznie wysoki. Pojadę na paradę do Paryża

"Lokalni politycy w Waszyngtonie wyczuli okazję. Gdy poprosiliśmy ich o podanie kosztu zorganizowania uroczystej parady wojskowej, zażądali kwoty tak niedorzecznie wysokiej, że odwołałem ją", Donald Trump napisał w piątek na Twitterze.

"Zamiast tego wezmę udział w dużej paradzie zaplanowanej już innego dnia w bazie sił powietrznych Andrews oraz pojadę na paradę w Paryżu z okazji końca pierwszej wojny światowej 11 listopada. Może zorganizujemy coś w przyszłym roku w Waszyngtonie, kiedy koszty będą ZNACZNIE NIŻSZE. Teraz możemy kupić więcej myśliwców!" - dodał.

The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead...

....attend the big parade already scheduled at Andrews Air Force Base on a different date, & go to the Paris parade, celebrating the end of the War, on November 11th. Maybe we will do something next year in D.C. when the cost comes WAY DOWN. Now we can buy some more jet fighters!