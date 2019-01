Zderzenie pięciu aut i dwóch autobusów. "Nie wszyscy oswoili się z zimą"





Pięć osób trafiło do szpitala po serii zdarzeń drogowych, do jakich doszło pod Polkowicami (woj. dolnośląskie). Zderzyło się tam pięć samochodów osobowych i dwa autobusy.

Karambol na A4. "Kierowcy nie zachowali odpowiedniej odległości" Pięć pojazdów, w... czytaj dalej » Zgłoszenie o kolizji na drodze pomiędzy Polkowicami a Sieroszowicami służby otrzymały przed godziną 6 rano. Na miejscu okazało się, że doszło do kilku zdarzeń drogowych na odcinku kilkuset metrów. - Uczestniczyło w nich pięć samochodów osobowych i dwa autobusy - mówi st. sierż. Przemysław Rybikowski z policji w Polkowicach.

Pięć osób poszkodowanych

Policjant podkreśla jednak, że może to nie być ostateczny bilans poniedziałkowej sytuacji. Wszystko dlatego, że policyjne czynności wciąż trwają. A droga w tym miejscu jest zablokowana.

Wiadomo, że pięć osób zostało przetransportowanych do szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

Co było przyczyną zdarzenia? - Za wcześnie by mówić o bezpośrednich przyczynach. Jednak na pewno wielki wpływ na to, co się stało, miały warunki atmosferyczne. Na drodze było bardzo ślisko - podkreśla Rybikowski. I dodaje, że zdarzenie pokazuje, że "nie wszyscy kierujący oswoili się już z myślą, że zimowa aura zaczęła dominować na naszych drogach".

"Szklanka" na drodze utrudniła życie kierowcom pod Polkowicami:







