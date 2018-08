Pijana 23-latka spacerowała po autostradzie. Wcześniej mogła jechać na naczepie





Kobietę podróżującą na naczepie ciężarówki - dzięki wystającej głowie i ruszającej się ręce - zauważył jadący za tirem kierowca. Kilka godzin później niedaleko miejsca, w którym gapowiczka miała być wysadzona, policja zatrzymała pijaną 23-latkę. Kobieta spacerowała autostradą A4.

W piątek informowaliśmy o tym, że na naczepie tira jadącego autostradą A4 podróżowała kobieta. O niecodziennej pasażerce kierowcę ciężarówki powiadomił pan Paweł, który nagrał zdarzenie.

Pasażerka została wysadzona

- Po tym, jak dojechałem do tego auta, zauważyłem wystającą stamtąd rękę. Nie dowierzałem, więc podjechałem bliżej, aby się upewnić i nie wszczynać niepotrzebnej paniki. Wtedy zobaczyłem, że ktoś się tam rusza i zacząłem wywoływać kierowcę przez radio - relacjonował mężczyzna.

Po otrzymaniu informacji kierowca żółtej ciężarówki zjechał w zatoczkę. Tam miał wysadzić pasażerkę. O sprawie miał też powiadomić policję. Czy to zrobił? Tego nie wiadomo. Policjanci z przylegających do tego odcinka autostrady jednostek twierdzą, że nie otrzymali zgłoszenia o takiej sytuacji.

Policja zatrzymała spacerowiczkę

Wiadomo, że kilka godzin później na autostradzie A4 policja zatrzymała spacerującą kobietę. - Około godziny 17.15 dyżurny jaworskiej policji otrzymał szereg zgłoszeń od kierowców. Dotyczyły przemieszczającej się, na odcinku pomiędzy 110. a 111. kilometrem, kobiety - informuje kom. Łukasz Kubiś z policji w Jaworze. Z relacji kierowców wynikało, że piesza szła raz pasem zieleni, a raz prawą stroną drogi.

Funkcjonariusze wyruszyli na poszukiwania spacerowiczki. Początkowo nie mogli jej zlokalizować, bo kobieta miała - na widok radiowozu - chować się za barierami. Gdy w końcu udało się ją zatrzymać, okazało się, że jest pijana. - Miała 2,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 23-letnia mieszkanka Świdnicy nie potrafiła wyjaśnić, w jakich okolicznościach znalazła się na drodze - mówi Kubiś.

Czy to 23-latka kilka godzin wcześniej podróżowała na naczepie tira? - Teoretycznie jest możliwe, że to ta sama osoba - przyznaje policjant. Wniosek o ukaranie kobiety policjanci prześlą do sądu.

Chodzącą po autostradzie A4 kobietę zatrzymali policjanci z Jawora:



