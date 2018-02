Cztery osoby trafiły do szpitala po tym, jak na dolnośląskim odcinku drogi krajowej numer 3 zderzyły się trzy pojazdy. Droga jest całkowicie zablokowana.

Służby informację o zdarzeniu dostały przed godziną 9.30. W Kaczorowie, na trasie pomiędzy Bolkowem a Jelenią Górą, zderzyły się trzy pojazdy.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że osobówka zderzyła się z osobowym busem, a następnie odbiła się od niego i uderzyła w ciężarówkę - przekazuje podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

Cztery osoby trafiły do szpitala

W wyniku zderzenia cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci, które podróżowały busem. - Czekamy na sygnał o tym, w jakim stanie są poszkodowani, by móc zakwalifikować to zdarzenie albo jako wypadek, albo jako kolizję - mówi Bagrowska.

Jak informuje policja, droga jest całkowicie zablokowana. Zarówno w stronę Wrocławia, jak i Jeleniej Góry. Wyznaczane są objazdy.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kaczorów:



