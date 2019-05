Dojazd do skrzyżowania, czerwone światło. A ten kierowca wyprzedza

Video: KPP Głogów

Dwaj piraci drogowi zatrzymani w ciągu niespełna godziny

22.05 | 26-letni kierowca golfa myślał, że ktoś chce go wyprzedzić na trasie. Dlatego wycisnął ile się da ze swojego samochodu i gnał aż o 115 km/h za szybko, niż było to dozwolone. Nie wiedział, że jadąca za nim skoda to nieoznakowany radiowóz.

»