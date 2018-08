Pobity i porzucony labrador. Policja prosi o pomoc





Najpierw prawdopodobnie ktoś go pobił, później - bez wody i jedzenia - zostawił przywiązanego do drzewa. Nie wiadomo, jak długo Lucky spędził w lesie pod Zgorzelcem (Dolnośląskie). Labrador znalazł już nowych opiekunów, ale tych poprzednich wciąż szuka policja.

Ośmioletni Lucky został znaleziony przez spacerowicza. To był przypadek, a zwierzę miało dużo szczęścia. Stąd imię jakie, czekoladowy labrador, otrzymał w klinice. - Znalazłem tego psa nad jeziorem Witka. Był przywiązany sznurkiem do drzewa. Nie miał siły wstać. Po prostu leżał i nawet na mnie nie spojrzał. Był bezsilny - opowiadał pan Damian, który uratował czworonoga.

Weterynarz: ktoś go pobił

Wyrzucili psa do kosza i poszli dalej. Szuka ich policja Wsadzili... czytaj dalej » Psa przetransportowano do weterynarza. Tam okazało się, że labrador miał obrzęk mózgu, liczne krwiaki, jego nerki nie pracowały, miał owrzodzony żołądek, złamaną kość prącia i powikłania po niedożywieniu. Jego stan określono jako krytyczny.

- Realnie jest mało prawdopodobne, by jakiekolwiek zwierzę wytrzymało do stanu w którym do nas trafił - podkreślał weterynarz Marcin Górnik. I dodawał, że urazy czworonoga powstały na skutek uderzenia ciężkim przedmiotem lub po kopnięciu.

"Miejmy nadzieję, że znajdziemy tego potwora"

Zwierzak pod opieką lekarzy spędził kilka tygodni. Gdy wrócił do zdrowia opuścił klinikę i zamieszkał u osoby, która odwiedzała go codziennie w trakcie rekonwalescencji. - Miejmy nadzieję, że znajdziemy tego potwora, który mu to zrobił - mówił mężczyzna, który odnalazł czekoladowego labradora. I choć od uratowania labradora mija pięć miesięcy to jego oprawcy wciąż nie udało się odnaleźć.

Dlatego policja po raz kolejny apeluje do wszystkich tych, którzy mogą wiedzieć coś o przeszłości psa. - Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu właściciela zwierzęcia proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu - apeluje podkom. Agnieszka Goguł z policji w Zgorzelcu. Wszystkie informacje można zgłaszać osobiście lub pod numerem telefonu (75) 64 94 207.

