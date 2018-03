Potrącił chłopców na chodniku, nie miał prawa jazdy. Jest wniosek o areszt





Potrącił dwóch nastolatków, miał w organizmie 1,4 promila alkoholu. 35-latek usłyszał dwa zarzuty. Przyznał się do ich popełnienia. Prokuratorzy wnioskują do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztu.

Do wypadku w Ołdrzychowicach Kłodzkich doszło 18 marca. Mężczyzna siedzący za kierownicą samochodu osobowego potrącił dwóch idących chodnikiem chłopców. 10- i 14-latek zostali przewiezieni do szpitala. Okazało się, że 35-latek nigdy nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. W dodatku za kółko wsiadł pod wpływem alkoholu: w organizmie miał 1,4 promila.

"Przepraszam"

Szły obejrzeć pokaz fajerwerków, zginęły na chodniku. Sąd zaostrzył wyrok dla kierowcy Sąd Okręgowy w... czytaj dalej » Śledczy musieli poczekać aż mężczyzna wytrzeźwieje. Dlatego dopiero we wtorek został doprowadzony przed prokuratora. Pytany przez reporterkę TVN24 o to, czy mu wstyd odpowiedział "tak". - Co powiedziałbyś rodzicom tych dzieci? - dopytywała dziennikarka. - Przepraszam - rzucił 35-latek.

- Podejrzany usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy to kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Drugi to spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości - przekazał Jan Sałacki z Prokuratury Rejonowej w Kłodzku. I dodał, że mężczyźnie za zarzucane czyny grozi do 12 lat więzienia. Jak informuje prokurator, podejrzany przyznał się do zarzutów.

Chcą aresztu

Śledczy wnioskują do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Na taki krok, jak wyjaśnia Sałacki, zdecydowali się z dwóch powodów. - Ze względu na zagrożenie surową karą i ewentualną próbę ukrywania się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości - powiedział prokurator.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kłodzku:



