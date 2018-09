Był pupilem, później "ktoś go uderzył". Z pękniętym kręgosłupem trzymali go w ciemnej komórce





Przez kilka miesięcy, z pękniętym kręgosłupem, żył w ciemnej komórce

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt interwencyjnie odebrał psa. Czworonóg został prawdopodobnie skatowany i zamknięty w ciemnej komórce. Z pękniętym kręgosłupem przeżył kilka miesięcy.

- Widzi pani jak on wygląda? - pytają działacze Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. - No widzę, od jakiegoś czasu już tak wygląda - odpowiada właścicielka psa, który kilka ostatnich miesięcy spędził w ciemnej komórce. Zwierzę zostało odebrane.

"Ktoś go uderzył"

Inspektorom nie spodobało się nie tylko to, w jakich warunkach żyło zwierzę. - Tofik był wychudzony i odwodniony. Ma pęknięty kręgosłup i zapalenie spojówek. Przed wizytą u weterynarza biegały po nim tabuny pcheł i innego robactwa - relacjonuje Konrad Kuźmiński z DIOZ.

Tofik przez kilka miesięcy mieszkał w ciemnej komórce

Pół roku więzienia za znęcanie się nad suczką. "Przełomowy wyrok" Właściciel... czytaj dalej » Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób pies nabawił się urazu. Jego właścicielka w rozmowie z inspektorami mówi tylko, że czworonoga "ktoś uderzył".

Zanim do tego doszło Tofik był domowym pupilem. Później, gdy zaczęły się jego problemy, zwierzę miało zostać zamknięte w pomieszczeniu gospodarczym. Jak wynika z ustaleń inspektorów psiakowi nie udzielono pomocy weterynaryjnej.

- W ciemnej i śmierdzącej amoniakiem komórce pies spędził kilka miesięcy. Towarzyszył mu drugi czworonóg. On jednak na razie nie został odebrany - mówi Kuźmiński.

Będą próbowali pomóc psu

Teraz Tofika czeka leczenie. Weterynarze będą próbowali ulżyć w cierpieniu psu, który ledwo się porusza. Co więcej, każdy ruch sprawia mu ból. - Lekarze mówią, że jest szansa na to, żeby go usprawnić. Na razie podajemy mu leki przeciwbólowe i przeciwzapalne - informuje Kuźmiński. I przyznaje, że czworonóg prawdopodobnie resztę swoich dni spędzi pod opieką Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.

Co z właścicielką czworonoga? Inspektorzy zapowiadają złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie mają bowiem wątpliwości, że to co robiła kobieta, było znęcaniem się nad zwierzęciem.

Po odebraniu pies trafił do weterynarza Tofika odebrano z powiatu złotoryjskiego:



