"Speed" na dolnośląskich drogach. Nowe auta dla policji





10 nowych samochodów patrolowych o łącznej wartości ponad 1,7 mln zł trafiło do dolnośląskiej policji. Część aut posłuży nowo utworzonej, specjalnej grupie "Speed", która ma walczyć z agresją na drogach oraz wykroczeniami związanymi z nadmierną prędkością.

We wtorek uroczyście przekazano dolnośląskiej policji 10 nowych samochodów patrolowych. To pięć busów i pięć aut osobowych, wśród których są dwa nieoznakowane pojazdy z silnikami o mocy 250 KM. Łączna wartość wszystkich samochodów to ponad 1,7 mln zł.

Walka z agresją na drogach

Zdziwił się, że policja dogoniła jego BMW. Błąd. Czym ściga polska drogówka? Był zdziwiony, że... czytaj dalej » Zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu inspektor Dariusz Wesołowski poinformował, że na Dolnym Śląsku rozpoczyna działalność specjalna grupa operacyjna "Speed". Ma ona zadbać o bezpieczeństwo na drogach, przeciwdziałając przede wszystkim agresji na drogach oraz wykroczeniom związanym z nadmierną prędkością.

- W grupie jest 48 funkcjonariuszy. To najbardziej doświadczeni i zdolni policjanci wydziału ruchu drogowego, którzy przeszli dodatkowe szkolenia. Skład grupy uzupełniają też funkcjonariusze z wydziału kryminalnego i walki z cyberprzestępczością. Dostają najlepsze narzędzia do pracy, by walczyć z agresją na drogach, nadmierną prędkością, i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców - powiedział inspektor Wesołowski.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak podkreślił, że przekazane auta to kolejny nowoczesny sprzęt samochodowy sfinansowany z rządowego programu modernizacji policji oraz z funduszy europejskich.

- Cieszy mnie też, że radiowozy trafią do komend powiatowych między innymi w Ząbkowicach Śląskich, Środzie Śląskiej, Jaworze, Kamiennej Górze i będą służyć poprawie bezpieczeństwa w tych powiatach. Sondaże wskazują, że ponad 90 procent Polaków czuje się bezpiecznie i to zasługa właśnie policjantów i ich skutecznej pracy - powiedział Hreniak.

Zredukować liczbę ofiar

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu podinspektor Piotr Wiśniewski przekazał, że choć liczba wypadków od początku 2019 roku jest mniejsza w porównaniu do roku poprzedniego, to jednak na dolnośląskich drogach zginęły o dwie osoby więcej niż przed rokiem.



- Grupa "Speed" będzie się właśnie koncentrować na wykroczeniach związanych z nadmierną prędkością, bo zwykle to jest przyczyną innych zdarzeń, a w efekcie śmierci na drogach. Liczba wypadków jest mniejsza o 178, ale zginęło 105 osób, czyli o dwie więcej. Życie ludzkie jest najcenniejsze i najważniejsze - powiedział Wiśniewski.



Jak podano, od początku 2019 roku dolnośląska policja otrzymała już 104 nowe pojazdy.