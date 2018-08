Na zakazie, na zakręcie wyprzedza dwa tiry. "Trzeba być wariatem"

O mały włos uniknął czołowego zdarzenia z kierowcą, który na łuku drogi wyprzedzał dwa samochody ciężarowe. - Żeby wyprzedzać w takim miejscu trzeba być wariatem - uważa pan Krzysztof, który nagranie groźnej sytuacji przesłał na Kontakt24.

Droga krajowa numer 3. Odcinek pomiędzy Bolkowem a Jaworem. To właśnie tę trasę w piątkowe popołudnie pokonywał pan Krzysztof.

- Jechałem spokojnie, busem pokonywałem kolejne zakręty. W pewnym momencie, wyjeżdżając z łuku drogi, zauważyłem jadące prawidłowo dwa tiry. Wyprzedzał je mały osobowy wariat - relacjonuje mężczyzna, który nagranie pokazujące wyczyny kierowcy przysłał na Kontakt24.

Nagranie przekaże policji

Pan Krzysztof przyznaje, że miał dużo szczęścia. Wszystko dlatego, że do niebezpiecznej sytuacji doszło na wysokości zjazdu do lasu. Dzięki temu kierowca mógł odbić na prawą stronę drogi i w ten sposób uniknąć zderzenia. - W innym przypadku musiałbym położyć busa do rowu - mówi pan Krzysztof.

Mężczyzna zapowiada przekazanie nagrania policji. - Ten kierowca nadaje się do ukarania i to konkretnego. Żeby wyprzedzać w takim miejscu, na zakazie, na zakręcie trzeba być wariatem - kwituje.

Do zdarzenia doszło na dk 3:



