Na trzy miesiące z prawem jazdy musiał pożegnać się Krzysztof Hołowczyc. Jak twierdzi policja, kierowca zatrzymany na terenie powiatu kłodzkiego, w terenie zabudowanym jechał o 63 kilometry na godzinę ponad limit prędkości.

W czwartkowe popołudnie policjanci drogówki patrolujący teren powiatu kłodzkiego zauważyli samochód, który ich zdaniem poruszał się zdecydowanie za szybko.

- Wykonany na długim odcinku drogi pomiar wskazał, że kierowca w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę, jechał ze średnią prędkością 113 kilometrów na godzinę - informuje asp. sztab. Paweł Petrykowski, rzecznik dolnośląskiej policji.

Rajdowiec za kierownicą

Wideorejestrator niekoniecznie prawdę powie. "Różnice do kilkudziesięciu kilometrów" Pomyłka... czytaj dalej » Kierowca został zatrzymany i zgodnie z obowiązującymi przepisami stracił prawo jazdy. Uprawnienia zostały mu odebrane na okres trzech miesięcy.

Wiadomo, że Hołowczyc nie przyjął mandatu. - Został poinformowany o tym, że w takim przypadku policjanci zobowiązani są do przesłania materiałów w tej sprawie do sądu - dodaje Petrykowski. Wśród dokumentów ma być nagranie z wideorejestratora pokazujące, jak jechał rajdowiec.

Informację o tym, że Hołowczyc stracił prawo jazdy pierwsze podało RMF.

"Nie jechaliśmy nadzwyczaj szybko, raczej relaksowo"

Wielokrotnie próbowaliśmy skontaktować się z Krzysztofem Hołowczycem telefonicznie, by poprosić o komentarz do sprawy. Próby się jednak nie powiodły. Po godzinie 12 rajdowiec opisał utratę prawa jazdy na Facebooku. "Sytuacja w zasadzie banalna. Jedziemy sobie razem z Maćkiem Wisławskim do Polanicy na spotkanie z klientami pewnego dużego banku. Dojeżdżamy do Nowej Rudy, wspominając sobie nasze niegdysiejsze zwycięstwa odniesione tych okolicach. Jechaliśmy spokojnie, raczej nie szybciej niż 100 km/h" - napisał. I opisał przebieg rozmowy z policjantami.

We wpisie przyznał również, że nie zauważył znaku informującego o tym, że wjeżdża na teren zabudowany. "Być może zasłoniła nam go wymijana chwilę wcześniej ciężarówka albo po prostu zagadaliśmy się. Tak, czy owak nie jechaliśmy nadzwyczaj szybko, raczej relaksowo" - skomentował rajdowiec.

Za szybko już wcześniej

Hołowczyc problemy z przekroczeniem prędkości miał już wcześniej. W październiku 2013 roku policjanci patrolujący drogę krajową nr 7 zarejestrowali kamerą samochód, którego kierowca miał przekroczyć prędkość o 114 km na godzinę. Również wówczas rajdowiec nie przyjął mandatu. Sprawa została skierowana do sądu. Czytaj więcej.

W lipcu 2015 roku zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd uznał, że rajdowiec przekroczył prędkość. Choć nie o tyle ile wskazywał policyjny wideorejestrator. Hołowczyc został wówczas ukarany grzywną w wysokości czterech tysięcy złotych. Wyrok nie był prawomocny.

Od rozstrzygnięcia Hołowczyc się odwołał. W listopadzie 2015 roku Sąd Okręgowy w Płocku sprawę umorzył. Jak stwierdził sędzia nie było innego wyjścia, bo wykroczenie drogowe przedawnia się po upływie dwóch lat. Sędzia podkreślił jednak, że uznaje wyrok pierwszej instancji za prawidłowy.

