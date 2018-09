"Jak stać się frajerem na czerwonym świetle". On stoi, inni kierowcy jadą

"Jak stać się frajerem na czerwonym świetle" - zastanawia się pan Tomasz, autor nagrania, które pokazuje zachowanie kierowców na jednej z dolnośląskich dróg. Ci - zamiast zatrzymać się i czekać na możliwość przejazdu - ryzykują na wprowadzonym przez drogowców wahadle.

Korytarzem życia pod prąd. "Tak nauczeni są kierowcy w Polsce" Wypadek na... czytaj dalej » Węzeł Pietrzykowice na autostradzie A4 jest remontowany. W jego okolicach - dla kierowców - wprowadzono ruch wahadłowy. Żeby przejechać, zmotoryzowani muszą poczekać na zielone światło.

Jedni stoją, inni jadą

Jednak, jak wynika z nagrania pana Tomasza, nie wszyscy wykazują się cierpliwością. Tylko w 37 sekund, bo tyle trwa nagranie, na czerwonym świetle przejeżdża sześć samochodów osobowych i dwie ciężarówki. A - jak przekonuje kierowca - jeszcze zanim zaczął nagrywać, przed nim przejechały cztery inne auta osobowe. On sam stoi i czeka na możliwość przejazdu. Jak przyznaje, wyszedł na frajera.

Policja sprawdza

Co na to policja? - Takie zachowanie jest wysoce nieodpowiedzialne. Pamiętajmy o tym żeby stosować się do znaków i sygnałów drogowych - mówi st. sierż. Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji. I dodaje, że to co widać na nagraniu to wykroczenie drogowe. A za to, zgodnie z taryfikatorem, grozi sześć punktów karnych i mandat w wysokości od 300 do 500 złotych.

Policjanci wyjaśniają co dokładnie wydarzyło się na remontowanym odcinku drogi. - Musimy wyjaśnić, czy w tym przypadku na pewno doszło do wykroczenia. Na remontowanym odcinku jest osoba kierująca ruchem i w takim przypadku pierwszeństwo dawania sygnałów ma właśnie taka osoba. Jeśli kierowcy dostaną sygnał, to nawet pomimo czerwonego światła, mogą jechać - wyjaśnia Rajski.

Do zdarzenia doszło na węźle Pietrzykowice:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl