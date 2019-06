Kierowca celowo rozjechał psa. Wszystko nagrał telefonem





Do sieci trafił film nagrany przez kierowcę dostawczego busa, na którym widać, jak celowo przejeżdża po leżącym na jezdni żywym psie. Sprawcę zatrzymała już policja. Młody mężczyzna usłyszał zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem.

Na nagraniu z kabiny samochodu umieszczonym w internecie widać psa leżącego na drodze w okolicach Sycowa na Dolnym Śląsku. Zwierzę musiało być ranne, nie mogło się ruszyć.

Kierowca woła do niego "Stary, ku***, podnoś się!", po czym przejeżdża mu po brzuchu i tylnych łapach. Pies wydobywa z siebie przeraźliwy jęk. A mężczyzna jeszcze kilka razy cofa i znów po nim przejeżdża. "Co ci, ku***, co ci? Podnoś się" - mówi do konającego czworonoga. "Ch***wo tak trochę. Ale ch**, teraz chodzić nie umiesz, to masz teraz na łeb" - pastwi się kierowca, po czym przejeżdża po jego głowie.

Szczeniak znaleziony na ulicy. Ktoś go podpalił Wypalony kawał... czytaj dalej » Film jest na tyle drastyczny i brutalny, że zdecydowaliśmy nie publikować go na naszym portalu.

Zarzut dla oprawcy psa

Nagranie szybko rozprzestrzeniło się w sieci. Część odbiorców zgłosiła sprawę na policję. - W momencie pierwszego zgłoszenia policjanci rozpoczęli działania w kierunku ustalenia okoliczności tego zdarzenia. W międzyczasie zgłaszało się coraz więcej ludzi. W niedzielę mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania - informuje Aleksandra Pieprzycka, rzecznik oleśnickiej policji.

Udało się to m.in. dzięki zaangażowaniu Pogotowia dla Zwierząt. To jego przedstawicielom udało się namierzyć sprawcę.

Rafał B. usłyszał zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się do zarzucanego mu czynu. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Decyzję o ewentualnych środkach zapobiegawczych podejmie prokurator.