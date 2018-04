Traktorem bez świateł i uprawnień, za to z promilami





3,7 promila alkoholu w organizmie miał traktorzysta zatrzymany przez policjantów. Okazało się, że ciągnik prowadził bez uprawnień.

- Funkcjonariusze patrolujący teren powiatu zauważyli ciągnik rolniczy, który poruszał się bez włączonych świateł - informuje podinsp. Sławomir Waleński z policji w Miliczu. I dodaje: na skutek tego wykroczenia kierowca ciągnika został zatrzymany do kontroli.

Nie miał uprawnień, odebrali mu traktor

Okazało się, że 45-latek był pod wpływem alkoholu. I to takim, który funkcjonariusze określają jako "silny". - Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie niemal 3,7 promila. Co więcej, zatrzymany traktorzysta nie miał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi - relacjonuje Waleński. Z tego powodu ciągnik został odstawiony na strzeżony parking.

Jak informuje policja, sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Pijanego traktorzystę policjanci zatrzymali na drodze pomiędzy Wrocławicami, a Kolędą:



