Zderzenie trzech tirów. Film ku przestrodze





»

Chciał ominąć stojący na drodze samochód. Tuż przed łukiem drogi kierowca tira przejechał podwójną ciągłą i zderzył się z nadjeżdżającą cysterną. W stojące na środku jezdni pojazdy uderzyła jeszcze jedna ciężarówka. A policja z Ząbkowic Śląskich (Dolnośląskie) pokazuje nagranie - jak podkreśla - ku przestrodze.

Do kolizji na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Bardo doszło w poniedziałkowe popołudnie. Teraz policja opublikowała krótkie nagranie pokazujące, jak doszło do zdarzenia. Zarejestrowała je kamerka samochodowa umieszczona w pojeździe, omijanym przez kierowcę tira, który złamał przepisy.

"Omijał w miejscu niedozwolonym"

Nie był ścigany, ale przyspieszył, gdy usłyszał syreny. Uszkodzone cztery auta Cztery uszkodzone... czytaj dalej » - Kierujący samochodem ciężarowym marki Volvo z naczepą omijał, w miejscu niedozwolonym, innego tira - relacjonuje kom. Ilona Golec z policji w Ząbkowicach Śląskich. I dodaje, że kierowca, który jechał w stronę Kłodzka, przejechał podwójną linię ciągłą tuż przed łukiem drogi. Miał pecha, bo w tej samej chwili z naprzeciwka jechała cysterna. Jej kierowca próbował hamować. Jednak jego pojazd wpadł w poślizg. W ten sposób doszło do zderzenia ciężarówek.

Jak relacjonuje policjantka w dwa stojące na środku drogi tiry uderzyła trzecia ciężarówka. Trzej kierowcy z kolizji wyszli bez szwanku. Byli trzeźwi.

Jeden stracił prawo jazdy, drugi dostał mandat

Droga przez kilka godzin była zablokowana. 56-letniemu sprawcy kolizji policjanci zatrzymali prawo jazdy. - Według funkcjonariuszy zawodowy kierowca nie może popełniać tak rażących wykroczeń. Z tego powodu do sądu skierowano wniosek o ukaranie mężczyzny - informuje Golec. Ukarano też kierowcę tira, który uderzył w uczestniczące w kolizji pojazdy. Mężczyzna dostał mandat w wysokości 500 złotych.

- Przy okazji tego zdarzenia ponownie apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Ten przypadek pokazuje, jak niewiele brakowało, by doszło do tragedii - podkreśla policjantka.

Do kolizji doszło w Bardzie:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl