"Polityka haków i plotek". Kolejne dokumenty i zarzuty sędziego pod adresem Przyłębskiej

Reporter "Czarno na białym" dotarł do kolejnych dokumentów, w których sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jarosław Wyrembak stawia zarzuty Julii Przyłębskiej, prezes tej instytucji. W programie pojawią się także pytania o wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Oglądaj w czwartek w TVN24 o godzinie 20.30.

Namawianie do "składania donosów" i spotkanie "w konspiracji" z premierem. Kolejne zarzuty wobec prezes TK Pytania o... czytaj dalej » Kolejne dokumenty sędziego Wyrembaka ukazują obraz tego, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym.

"Polityka haków i plotek"

Zarzuty, które stawia Jarosław Wyrembak, sędzia-dubler wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość, dotyczą bezpośrednio prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Chodzi między innymi o namawianie sędziów do spotkań z politykami, organizowanie takich spotkań w konspiracji, namawianie sędziów do składania donosów, dyskredytowanie sędziów i prowadzenie - jak nazywa to Wyrembak - "polityki haków i plotek".

Do większości tych pism dotarł reporter "Czarno na białym" w TVN24 Tomasz Marzec, a zajęła się już nimi ostatnio senacka komisja.

"Niebezpieczny precedens"

W drugim materiale "Czarno na białym" - autorstwa Piotra Świerczka - pojawią się pytania o wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego, który po ponad dwóch latach od złożenia go w Trybunale przepadł z powodu upływu kadencji Sejmu.

Grupa posłów, głównie z Prawa i Sprawiedliwości, domagała się likwidacji przepisu pozwalającego na przerwanie ciąży z powodu ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Wniosek złożyli dwa i pół roku temu, ale Trybunał go nie rozpatrzył i nie rozpatrzy, bo minęła kadencja Sejmu, więc zgodnie z prawem ta sprawa przed Trybunałem przestała istnieć.

Część konstytucjonalistów i polityków wyraża obawy, że to może być niebezpieczny precedens - pozwalający przeczekiwać niewygodne dla władzy skargi - i który może być symbolem roli, jaką dziś odgrywa Trybunał Konstytucyjny.



"CZARNO NA BIAŁYM" O GODZINIE 20.30 W TVN24