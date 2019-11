Do USA bez wiz. Od dzisiaj można składać wnioski





11 listopada Polska dołącza do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Polacy mogą starać się o wyjazd do Stanów Zjednoczonych bez wiz.

O włączeniu Polski od 11 listopada do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego poinformowali w środę na wspólnej konferencji ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher i prezydent Andrzej Duda. Informacja o tym znalazła się tego samego dnia w komunikacie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych.

By pojechać do Stanów Zjednoczonych, nie jest już konieczna wiza, tylko znacznie tańsza i prostsza do uzyskania zgoda w elektronicznym systemie autoryzacji ESTA.

System ESTA

Rejestracja w systemie ESTA kosztuje 14 dolarów i jest znacznie tańsza niż opłata wizowa (160 dolarów). Krótszy jest w jej przypadku również czas wypełniania formalności – to około 20 minut. Rekomenduje się dokonanie tego na minimum 72 godziny przed przybyciem do USA.

Zgoda w systemie ESTA jest wydawana na dwa lata. W tym czasie można odwiedzać USA wielokrotnie, ale nie można podejmować pracy, a żaden pobyt nie może przekroczyć 90 dni. Podróżni z już otrzymaną wizą nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA. Mogą dalej korzystać z wizy.

Autoryzacji na nowych zasadach nie otrzymają z reguły osoby, którym w przeszłości odmówiono wizy lub które "miały problemy mogące wpłynąć na prawo do otrzymania wizy, takie jak wyrok sądowy lub złamanie prawa imigracyjnego USA" - czytamy na stronie amerykańskiej ambasady w Polsce.

Program ruchu bezwizowego nie obejmuje też osób, które po 1 marca 2011 roku odwiedziły Koreę Północną, Iran, Irak, Libię, Somalię, Sudan, Syrię lub Jemen.

W przypadku braku otrzymania autoryzacji ESTA można ubiegać się o wizę w amerykańskiej ambasadzie lub konsulacie USA.

Ostateczna decyzja należy do urzędnika służby migracyjnej

Należy pamiętać, że ostateczna zgoda na wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych leży w kompetencji amerykańskiego urzędnika służby imigracyjnej w porcie lub na lotnisku. Ma on prawo do odesłania każdej osoby, która wzbudzi jego podejrzenia. W praktyce jednak takie przypadki zdarzają się bardzo rzadko.

Prezydent: zniesienie wiz to była także kwestia naszej godności

W poniedziałek w radiowej Jedynce o ruchu bezwizowym mówił prezydent Andrzej Duda.

- Nasze wejście do amerykańskiego Visa Waiver Program staje się faktem. Mnie to cieszy, bo myślę, że wielu Polaków na to czekało. Nawet nie dlatego, żeby było łatwiej jeździć do Stanów Zjednoczonych, tylko po prostu to była także kwestia naszej godności. I tego, że walczyliśmy ramię w ramię z armią Stanów Zjednoczonych i w Iraku, i w Afganistanie, tyle razy nasi żołnierze ryzykowali życie. I to, żeby Polacy byli traktowani tak jak ludzie z innych krajów - choćby z zachodu Europy - było dla nas po prostu ważne. Dzisiaj jest to faktem – powiedział Andrzej Duda.

Podziękował za zaangażowanie m.in. ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher i prezydentowi Donaldowi Trumpowi.

Mosbacher: do zobaczenia w Stanach Zjednoczonych

"To już oficjalne! Polacy mogą uzyskać online autoryzację ESTA na wyjazdy biznesowe i turystyczne do USA. Wspólny amerykańsko-polski sukces! Do zobaczenia w Stanach Zjednoczonych!" - napisała w poniedziałek na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.



To już oficjalne! Polacy mogą uzyskać online autoryzację ESTA na wyjazdy biznesowe i turystyczne do USA na https://t.co/FAFVuKKkZ5. Wspólny amerykańsko-polski sukces! Do zobaczenia w Stanach Zjednoczonych! pic.twitter.com/vE5fFK2ZZm — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) November 11, 2019

