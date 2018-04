Fotomontaż zamiast prawdziwego zdjęcia. Wpadka polityk krytykującej naloty na Syrię





Diane Abbott, która w gabinecie cieni Partii Pracy pełni funkcję ministra spraw wewnętrznych, skrytykowała na swoim Twitterze naloty na Syrię przeprowadzone przez połączone siły lotnictwa amerykańskiego, brytyjskiego i francuskiego. Zaliczyła jednak wpadkę, bo komentarz zilustrowała fotomontażem pochodzącym z bloga o lotnictwie.

"To szokujące słyszeć, jak minister rządu torysów [Penny Mordaunt - przyp. red.] twierdzi, że parlament nie powinien głosować w sprawie wojny, ponieważ ‘byłoby to oddawanie decyzji ludziom, którzy nie mają wszystkich informacji w sprawie’ . Czy oni rozumieją, na czym polega demokracja parlamentarna?" – napisała Diane Abbott, deputowana do Izby Gmin z ramienia Partii Pracy.

Shocking to hear Tory minister on @BBCr4today claim that you can’t allow Parliament to vote on war because that would be to “outsource the decision to people who don’t have all the info” Do these people understand what parliamentary democracy is? pic.twitter.com/1sMxSJb48G — Diane Abbott (@HackneyAbbott) 16 kwietnia 2018

Wpadka Diane Abbott

Oburzona parlamentarzystka wpis dotyczący konfliktu w Syrii zilustrowała obrazem izraelskiego samolotu F-15, bombardującego stolicę Iranu, Teheran.

To nie jest prawdziwe zdjęcie. Zostało zmontowane przez grafika Ala Clarka i opublikowane na blogu poświęconym lotnictwu "The Aviationist" w marcu 2012 roku. Miało przedstawiać hipotetyczną sytuację, co zostało zaznaczone na blogu: "Ilustracja pokazuje, jak mógłby wyglądać atak F-15 na Teheran (…). Oczywiście jest to fikcyjna scena".

Źródło: The Aviationist / Al Clark Zdjęcie przedstawiające prawdopodobny atak izraelskich F-15 na Teheran

Komentarze

Wpis Abbott spotkał się z krytyką ze strony użytkowników Twittera.

"To zdjęcie jest oburzające, dziecinne i wprowadza w błąd. To jest całkowicie nie do przyjęcia, żebyś go używała" - napisał James Cleverly z Partii Konserwatywnej.

"Sugerowanie, że to był atak na cele cywilne, jak to widać na obrazku, jest paskudnym przeinaczeniem i obrazą dla RAF-u zaangażowanego w sprawę. Usuń wpis i przeproś" – dodał.

The picture is outrageous, childish, and misleading, it is totally unacceptable for you to use it. To imply that this was a attack on civilian homes, as the picture does, is a vile misrepresentation and dishonours the RAF personnel involved. Delete the tweet and apologise. — James Cleverly (@JamesCleverly) 16 kwietnia 2018

Po kilku godzinach Diane Abbott odpowiedziała na zarzuty: "Najwidoczniej użycie przeze mnie tego obrazka jest ważną informacją".

"To jest miłość do fałszywych zdjęć. Niezbyt profesjonalne, moim zdaniem" - odpowiedział jeden z internautów.

Uderzenie Zachodu na Syrię

May broni swojej decyzji w sprawie interwencji w Syrii Brytyjska premier... czytaj dalej » W nocy z 13 na 14 kwietnia połączone siły lotnictwa amerykańskiego, brytyjskiego i francuskiego przeprowadziły serię nalotów na trzy kluczowe cele związane z programem broni chemicznej w Syrii. Była to akcja odwetowa za użycie broni chemicznej podczas ataku w mieście Duma 7 kwietnia, w którym zginęło ponad 60 osób.

