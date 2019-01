Przegląd prasy: "wasalny epizod w Kiejkutach" i inne "wrażliwe tematy" w książce Sikorskiego

Foto: Radek Pietruszka/PAP Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Sikorski: Trump traktuje sojuszników tak jak byłe żony

- Skoro prezydent Trump uważa, że bronienie Czarnogóry to jest coś, co może trzeba robić, ale w zasadzie po co nasi synowie mieliby ryzykować życiem w obronie Czarnogóry, to znaczy, że nie traktuje Sojuszu (Północnoatlantyckiego - przyp. red.) poważnie - stwierdził "Faktach o Świecie" TVN24 BIS Radosław Sikorski, komentując wywiad, jaki Donald Trump udzielił Fox News po powrocie z Helsinek. - On traktuje sojuszników tak jak byłe żony. Znaczy: pożytek z nich żaden, narzekają i kosztują. Skoro tak traktuje, to trzeba z tego wyciągnąć wnioski, że jak przyjdzie co do czego, to może nas nie wesprzeć - ocenił.

