Departament Stanu: zakup systemu Patriot wzmocni Polskę, USA i NATO

28.03.2018 | Umowa na dostarczenie systemu Patriot...

Polska podpisała z Amerykanami umowę dotyczącą kupno systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, stając się tym samym 15 krajem na świecie, który będzie wyposażony w Patrioty. - Dołączamy do elitarnego grona - mówi minister obrony narodowej, by chwilę później - w obecności między innymi prezydenta i premiera - ogłosić, że system trafi do Polski w 2022 roku. Czy skutecznie będzie strzegł nieba nad naszymi granicami? Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

