Departament Stanu USA: Rosja i Syria "czyszczą" miejsce ataku w Dumie

17.04.2018 | Załucki: Syria jest poligonem dla rosyjskiego MON

- Moim zdaniem nie było ryzyka konfliktu amerykańsko-rosyjskiego - powiedział w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS były ambasador Polski w Rosji Andrzej Załucki, komentując sytuację po ataku na Syrię. Jak podkreślił, jest to kraj ważny dla Moskwy - Syria to jest poligon dla rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej i trudno będzie się z niego wycofać - podkreślił. W jego opinii sankcje nakładane na ludzi Władimira Putina nie skłonią prezydenta Rosji do zmian. - To wykluczone - uważa Załucki.

