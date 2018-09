Najpierw sprzedawca auta, potem dziewczyna, na końcu ojciec. Trzecie morderstwo syna milionera

Video: Multnomah County Sheriff's office, LinkedIn, See Jane Publish

Napisała esej o zabijaniu mężów. Teraz została aresztowana...

Szef kuchni Daniel Brophy został znaleziony martwy 2 czerwca. Siedem lat temu jego żona, pisarka Nancy Crampton-Brophy, na swojej stronie internetowej opublikowała esej pod tytułem "How to murder your husband" (Jak zabić swojego męża).

