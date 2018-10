Słowacki sąd zadecyduje o areszcie dla kierowców luksusowych aut z Polski

Ignorowali pytania dziennikarzy, kiedy słowaccy policjanci prowadzili ich na posiedzenie aresztowe. Dziś zapadnie decyzja, czy trzej piraci drogowi z Polski trafią za kratki. Wnioskowała o to słowacka prokuratura.

Polacy aktualnie przebywają w izbie zatrzymań. Śledztwo dotyczy wypadku w Dolnym Kubinie na Słowacji, do którego doszło w niedzielę 30 września.

- Przyjeżdżaliśmy tutaj, do Dolnego Kubina, dokładnie tą samą drogą, co ścigali się Polacy. To bardzo kręta i bardzo wąska droga, gdzie ograniczenie wynosi 90 km/h - poinformował reporter TVN24 Konrad Borusiewicz.

Według słowackiej policji 42-letniemu kierowcy porsche cayenne grozi kara pozbawienia wolności od dwóch lat do pięciu lat. Pozostali dwaj oskarżeni mężczyźni zagrożeni są karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do trzech lat.

Prokuratura, która bada okoliczności niedzielnego wypadku chciała, żeby do aresztu trafili wszyscy Polacy.

- Istnieje obawa, że podejrzani będą dalej stwarzać zagrożenie. Niewykluczone jest też to, że będą próbowali uniknąć odpowiedzialności - podkreślał Matúš Harkabus, rzecznik prokuratury w Żylinie.

Zatrzymani pochodzą z Gdyni, Poznania i Warszawy. Jeden z nich, 26-letni kierowca mercedesa, jest dziennikarzem, któremu powierzono auto do testów.

Mężczyźni pytania polskich dziennikarzy o to, co mają do powiedzenia rodzinie nieżyjącego 57-latka. Milczeli.

Odwozili syna na studia

Na dzisiaj zaplanowany jest pogrzeb kierowcy skody, w którą uderzyło rozpędzone porsche na polskich tablicach rejestracyjnych.

- Dramatem rodziny, która nikomu nie zawiniła żyje cały kraj - mówi w rozmowie z tvn24.pl Martin Handzel, reporter dziennika Novy Cas.

Pędzili drogimi autami, zginął niewinny człowiek. Słowacka policja chce aresztowania Polaków Zginął, bo trzech... czytaj dalej » Według słowackiej prasy, na pogrzebie zabraknie 51-letniej żony zmarłego, która wciąż w poważnym stanie jest w szpitalu.

- Przyjdzie tylko syn pary, 21-letni Michał. Chłopak nie pamięta momentu wypadku - mówi Handzel.

Tragicznego dnia rodzice odwozili go do Żlina, gdzie Michał studiował.

Sprawa zasad

Handzel podkreśla, że kwestia odpowiedzialności dla trzech piratów drogowych w luksusowych autach jest dla Słowaków szczególnie ważna.

- Jechali autami wartymi fortunę. Ludzie traktują to jak konflikt interesów społecznych z pieniędzmi ludzi, którym wydaje się, że mogą robić wszystko - opowiada słowacki dziennikarz.

Niedzielna tragedia wywołała też dyskusję o tym, czy słowackie przepisy drogowe nie są zbyt liberalne. Mimo, że maksymalny mandat to 800 euro (blisko 3,5 tys. złotych).

- W Polsce macie procedury, które pozwalają na odebranie piratowi drogowemu prawo jazdy. U nas może codziennie płacić mandaty i jeździć dalej. Dla ludzi, których stać na ferrari oznacza to bezkarność - zaznacza Martin Handzel.

"Bezmyślna i arogancka jazda"

Na materiale ujawnionym przez słowackie służby widać, jak kierowcy zarejestrowanych w Polsce mercedesa, ferrari i porsche jadą brawurowo łamiąc prawo drogowe.

Na opublikowanym przez policję nagraniu widać, jak w pewnym momencie zza zakrętu wyłania się jadąca w przeciwnym kierunku skoda. Pierwszy z samochodów, czarny mercedes, zdążył zjechać na swój pas.

Jadące za nim żółte ferrari nie miało już jednak takiej możliwości, zaczęło więc gwałtownie hamować, próbując uniknąć czołowego zderzenia. Wówczas trzecie z jadących z dużą prędkością aut, czarne porsche, uderzyło najpierw w tył ferrari, a następnie czołowo w skodę.

- Policja będzie bezwzględna wobec kierowców, którzy bezmyślną i arogancką jazdą zagrozili życiu nie tylko swojemu, ale również innych użytkowników drogi - oświadczył w poniedziałek rzecznik lokalnej policji Radko Moravcik podkreślając, że funkcjonariusze wykorzystają wszystkie posiadane uprawnienia, aby odpowiednio ukarać winnych wypadku.

Oglądaj Wideo: Policia Slovenskej republiky/facebook Wypadek z udziałem luksusowych samochodów z Polski