Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim "Pączek".

Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, miała 17 lat. Była plutonowym w Oddziale Osłonowym Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Walczyła w Śródmieściu i na Powiślu. Odznaczona Krzyżem Walecznych.

"Nie chcieliśmy umierać, ale nie chcieliśmy żyć bez godności człowieczej i bez wolności"

- Dojrzałam do Powstania przez czas okupacji, który był dla mnie bardzo trudny. Byłam świadkiem rozstrzeliwania na ulicy Puławskiej, w czasie lekcji. Jak zaczęli o ósmej trzydzieści, to trwało to do dwunastej z minutami. Te salwy były dla nas tak straszne. Świadomość, że za oknem rozstrzeliwują bezbronnych ludzi i że my nic nie możemy zrobić. Płakaliśmy, modliliśmy się na zmianę. Kiedy wyszłam na ulicę i zobaczyłam, że zmiatają miotłą z chodnika strzępy ciał i krew do rynsztoka, wpadłam w taką rozpacz i w taką wściekłość, że postanowiłam nie uczyć się, tylko nauczyć się dobrze strzelać i rzucać granatem, żeby znaleźć się w plutonie egzekucyjnym - opowiada Wanda Traczyk-Stawska w rozmowie z Magdą Łucyan, reporterką "Faktów" TVN.

Wspomina, że dziewczyny i kobiety rzadko robiły to, co ona. Głównie były sanitariuszkami i łączniczkami. - Czasem jestem przez to bardzo zawstydzona. Tym, że mówią o mnie, że byłam bohaterką. Wcale nie byłam. Miałam broń i mogłam się bronić. Decydowałam, czy będę żyć, czy polegnę. One były bezbronne. To była najtrudniejsza służba. Sanitariuszki musiały ściągnąć rannego, opatrzyć go, czasem umierał na ich rękach, a one miały naście lat. To były bardzo młode dziewczyny - zwraca uwagę Traczyk-Stawska.

- I te łączniczki, które musiały same biec bez broni, bo brakowało jej nawet dla chłopaków. Musiałam w czasie Powstania udawać chłopaka, bo miałam przechlapane absolutnie. Nosiłam normalnie spódniczkę i bluzę, ale potem chłopcy mi powiedzieli, że mam się przebrać, bo inaczej oni będą musieli stale tłumaczyć się, dlaczego dziewczyna ma broń, a tamci stoją z butelką benzyny. Przebrałam się i udawałam chłopca do końca Powstania - opowiada Traczyk-Stawska.

Mówi, że zachowały się fotografie przedstawiające ją z bronią, w walce.

Gdy po raz pierwszy strzelała do wroga, czuła radość. - Widziałam, jak się przewraca, ale nie widziałam jego oczu ani cierpienia. (Czułam) satysfakcję, że dostał. To jest nieprzyjaciel w tym momencie, a nie człowiek. Ale gdy widzi się oczy tego człowieka, kiedy widzi się jego cierpienie, to to jest nie do udźwignięcia - podkreśla.

- Najgorszy moment w życiu każdego żołnierza to kapitulacja. Żołnierz czuje się, że jest winien tego, że przeżył, że nie powinien był kapitulować, bo koledzy nie żyją, a on tchórzy, kapituluje - opowiada. - Kiedy wychodziliśmy z Brackiej, ludzie stawali wzdłuż Alei Jerozolimskich, na tych gruzach. Matki wypatrywały swoich dzieciaków pośród nas. Niemcy prowadzili nas pod bronią. A one były tak odważne, że wbiegały w szeregi, gdy zobaczyły swoje dziecko, żeby uściskać, pocałować, krzyżyk na czole nakreślić. I to chyba była najważniejsza chwila. Najpiękniejsza. Ich nieprawdopodobna odwaga i to, że nie przeklinały, tylko żegnały nas. Wyprostowaliśmy się. Zrozumieliśmy, że wykonaliśmy dobrze zadanie - mówi ze łzami w oczach Traczyk-Stawska.

Gdyby siedziała przed nią 17-letnia dziewczyna - czyli w takim wieku, w jakim Traczyk-Stawska przystępowała do Powstania - powiedziałaby jej, "żeby przede wszystkim uczyła się". - Ale żeby uczyła się żyć tak, żeby szukać przyjaciół, a nie wrogów. Żeby umieć się przyjaźnić, umieć pomagać. Jak nie ma wojny, to patriotyzm polega na tym, że się dba przede wszystkim o swoich sąsiadów, o ludzi, którzy mówią tym samym językiem, którzy kochają ten kraj. Trzeba starać się nawzajem rozumieć, być tolerancyjnym, ale też być miłym. Jak się człowiek do drugiego uśmiecha, to drugi odpowiada uśmiechem - podkreśla.

Zdaniem Traczyk-Stawskiej we współczesnej Polsce "brakuje wzajemnego szacunku". - To, co się dzieje w parlamencie, jest nie do zniesienia. Nie do wyobrażenia. A to, co się stało teraz z tymi niepełnosprawnymi... - przypomina niedawny protest prowadzony w Sejmie. - Strzelałam dwa miesiące, ale prawie 30 lat uczyłam dzieci niepełnosprawne i współpracowałam z ich matkami - dodaje. - Nie mogę spokojnie znieść tego, co się stało - podsumowuje Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim "Pączek".