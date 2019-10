Nagroda Literacka Nike 2019

Małgorzata Rejmer jest polską pisarką, reportażystką. Ukończyła kulturoznawstwo i jest doktorantką w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Debiutowała już jako trzynastolatka wierszami opublikowanymi w kwartalniku "Okolica Poetów". Jej pierwsze opowiadanie "Poczekalnia" ukazało się w antologii "20 lat pod lampą" pod redakcją Pawła Dunin-Wąsowicza.

Do Paszportów "Polityki" w dziedzinie literatury została nominowana w grudniu 2013 roku. Jest także laureatką Gwarancji Kultury, którą otrzymała za książkę "Bukareszt. Kurz i krew".

Odtwarzaj Wideo: tvn24 Małgorzata Rejmer "Błoto słodsze niż miód"

W październiku 2018 roku nakładem Wydawnictwa Czarne ukazała się książka "Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii". Opowiada w niej historię reżimu i jego upadku głosami swoich bohaterów. Niemal każda albańska historia przypomina "Proces" Kafki - wezwany, bo ktoś złożył donos, oskarżony, bo każdy jest winny.

System komunistyczny Envera Hodży rozwinął instytucję winy zbiorowej - za błąd wuja, brata czy matki, płaciła cała rodzina.

Opowieść Rejmer można czytać jako ostrzeżenie, ale także jako przypomnienie o sile ludzi, którzy to przetrwali.

- Mam poczucie, że "Błoto słodsze niż miód" zaczynało się wielokrotnie wraz każdym kolejnym bohaterem, który dopowiadał mi obraz komunistycznej Albanii. Mimo, że minął rok od premiery książki, to te historie we mnie ciągle pracują. Ostatnio usłyszałam zdanie: znam historię mężczyzny, który trafił do więzienia, ponieważ dostał pocztówkę z zagranicy. Od razu pomyślałam, że chciałabym dowiedzieć się jak to się stało - opowiada Małgorzata Rejmer.