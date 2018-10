Nagroda Literacka Nike 2018

Paweł Sołtys to dziennikarz radiowy, muzyk, autor tekstów piosenek, wokalista, a od niedawna także pisarz.

Jest jednym z pierwszych wokalistów śpiewających raggamuffin po polsku. Swoją karierę rozpoczął w 2001 roku wspólnie z zespołem Saduba. Później, w 2003 roku, został wokalistą Vavamuffin.

W 2009 roku Sołtys zadebiutował jako Pablopavo, publikując album "Telehon", sygnowany jako Pablopavo i Ludziki.



Swoje teksty i opowiadania publikował na łamach "Studium", "Lampy" i "Rity Baum". W październiku ubiegłego roku nakładem Wydawnictwa Czarne ukazały się jego opowiadania "Mikrotyki". Jego debiut prozatorski szybko zyskał rozgłos, a niedawno wyróżniony został m.in. Nagrodą Literacką Gdynia.

"Mikrotyki" to zbiór krótkich opowiadań, których akcja toczy się w Warszawie i - jak stwierdził autor - Warszawa "pojawia się tam cały czas". Dodał jednak, że "nie jest to pierwszy trop”, gdy myśli o swojej książce i jest mu trudno powiedzieć, czy stolica "jest tam tak ważna".

- Nie przyświecał mi chyba żaden jeden cel, jakkolwiek by go nazwać, który by mnie prowadził - wyjaśnia.

Sołtys ma ucho czułe na język, wymyśla nieoczywiste porównania i opisy, chętnie bawi się słowem i nie unika potoczności: "taki był Marian. Wielki jak hala na Wschodnim i rozkołysany jak pelargonie w wichurę", "człowiek chciałby być płytki jak wysychające rozlewiska w Kamieńczyku", "chodzili do szkoły podstawowej numer 307, która była żółta jak butelka oleju rzepakowego", "chłopcy delikatni jak chrabąszcze bez chityny".

Pytany o zmieniającą się polszczyznę, odpowiadał: - Ja nie wiem, czy jest jakaś moja polszczyzna, niewątpliwie język się zmienia. Na przykład tak zwana gwara młodzieżowa, którą ja mówiłem w latach 90., dzisiaj jest jakimś absolutnie martwym językiem.

- To się zmienia tak szybko, że trudno jest to w jakiś sposób gonić - wyjaśniał Sołtys. - Ja, jako autor, staram się zapisywać różne języki. Wsłuchiwanie się w język to chyba podstawowy obowiązek pisarza - podkreślił.

"Mikrotyki" są mikro - każde z krótkich, parostronicowych opowiadań ma wielu bohaterów i całe legiony postaci pobocznych snujących się w tle opowieści. Jest zatem w pisaniu Sołtysa jakaś rozpusta - tematów i pomysłów wystarczałoby na obszerne powieści, tymczasem Sołtys na pomysłach nie oszczędza i zwykle zamyka całą bogatą historię na dwóch, czasem trzech stronach, porzuca jakby niedopowiedzianą, po czym zaraz zaczyna historię nową.

Opowiadania dzieją się w warszawskim świecie Sołtysa - podstawówka i dawne boisko szkolne, róg Nowego Światu i Smolnej, deszczowe warszawskie korki, wyprawa do najbliższego carrefoura, patelnia przy Marszałkowskiej albo dawny bazar pod Stadionem. Czasem jest to panorama dzisiejsza, często mgliste wspomnienie z dzieciństwa, trochę senne czy bajkowe, jak w opowiadaniu "Skazka" o dwóch kolegach ze szkoły - chudych dziwakach niepasujących do całej reszty. Kolejne akapity w "Skazce" zaczynają się refrenem jakby z archaicznej rosyjskiej baśni właśnie: "Żyli-byli sobie dwaj bracia".