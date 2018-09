Dead Can Dance na dwóch koncertach w Polsce





Foto: Charm Music Brendan Perry i Lisa Gerrard tworzą zespół od 1981 roku

Dead Can Dance, kultowi twórcy inspirowanej wpływami ludowymi muzyki niezależnej, wystąpią w Warszawie na dwóch koncertach.

21 i 22 czerwca 2019 roku grupa, którą od 1981 roku tworzą Brendan Perry i Lisa Gerrard, wystąpi na warszawskim Torwarze w ramach swojej europejskiej trasy koncertowej.

Obok utworów pochodzących z wcześniejszych wydawnictw, Dead Can Dance zaprezentują materiał z najnowszego albumu "Dionysus". To krążek inspirowany misteriami dionizyjskimi, na którym słychać będzie kolekcję unikatowych instrumentów, jakie zgromadził Perry. Album "Dionysus" ma być celebracją rodzaju ludzkiego, który żyje w zgodzie i z szacunkiem do natury. Premiera płyty zaplanowana jest na 2 listopada 2018 roku.

W Polsce Dead Can Dance występowali pięć razy - w 2005, 2012 i 2013 roku. Za każdym razem ich koncerty wyprzedawały się w mgnieniu oka.

