Podsiadło: rówieśnicy interesowali się głupotami, dziś też taka tendencja jest

19.08 | Europoseł PiS Ryszard Czarnecki i posłanka PO Joanna Kluzik-Rostkowska odnieśli się w "Kropce nad i" do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w niedzielę w Stalowej Woli mówił, że "są dzisiaj w naszym kraju tacy, którzy chcą się wedrzeć do naszych rodzin, do naszych szkół, do naszego życia, którzy chcą odebrać nam naszą kulturę, naszą wolność". Czarnecki przekonywał, że prezes PiS "jest wolnym Polakiem w wolnym kraju i może wypowiadać swoje zdanie, i wypowiada, i dobrze, że wypowiada".

