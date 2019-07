Europarlament wybrał przewodniczącego. "Nikt nie może spocząć na laurach"

W środę po godzinie 13 zakończyła się druga tura głosowania na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zwycięzcą okazał się Włoch, David Sassoli. Jego kandydatura została wysunięta przez frakcję Socjalistów i Demokratów.

Pierwsza tura wyborów na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego rozpoczęła się tuż przed godziną 10, z prawie godzinnym opóźnieniem. Ponieważ żaden z czterech kandydatów nie uzyskał w niej wymaganej większości bezwzględnej jeszcze tego samego dnia odbyła się druga tura głosowania.

Wyniki ogłosił po godzinie 13 obecny szef Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajani.

Na pierwszym miejscu - zgodnie z przewidywaniami - znalazł się włoski socjalista David Sassoli, zdobywając 345 głosów. To o dwa głosy więcej niż wymagała większość bezwzględna.

Na drugim miejscu znalazł się kandydat Europejskich Konserwatystów i Reformatów, Czech Jan Zahradil, który dostał 160 głosów.

Pozostałe kandydatki, Niemka Ska Keller (Zieloni) i Hiszpanka Sira Rego (GUE/NGL) otrzymały kolejno 119 i 43 głosy.

David Sassoli zwycięzcą pierwszej tury głosowania na szefa PE

"Potrzebujemy wrócić do ducha ojców założycieli Wspólnoty Europejskiej"

"Bardzo łatwo można sobie wyobrazić, że Parlament Europejski się postawi" Bardzo ostro... czytaj dalej » - Nikt nie może spocząć na laurach, dotyczy to także składu tej izby - powiedział w przemówieniu do eurodeputowanych nowo wybrany przewodniczący. Jak dodał, jeśli Europa ma poradzić sobie ze współczesnymi problemami, "musi myśleć w nowy sposób".



- Potrzebujemy wrócić do ducha ojców założycieli Wspólnoty Europejskiej, tych, którzy odrzucili wrogość płynącą z czasów wojny i nieufność płynącą z nacjonalizmów, aby wspólnie promować pokój, demokrację, praworządność oraz równość wobec prawa - oświadczył Sassoli.



Jak mówił, "zbyt wielu w ostatnich miesiącach podkreślało upadek projektu europejskiego, wzniecając konflikty i spory na łonie naszej wielkiej europejskiej rodziny, ale nasi obywatele, obywatele Europy pokazali, że w dalszym ciągu wierzą w projekt Europa". - To jedyny projekt, który jest w stanie sprostać stojącym przed nami globalnym wyzwaniom - przekonywał.

Socjalista apelował o ponowne wznowienie procesu integracji europejskiej. Jednocześnie zwrócił uwagę na jej misję globalną. - Częściej musimy myśleć o świecie, którego jesteśmy częścią i o wolnościach, którymi się cieszymy - mówił Sassoli.



Jak dodał, "w świecie bez zasad, który tych zasad potrzebuje, możemy pomóc w ich tworzeniu". - Ale to wszystko jest dla nas również szansą. Unia Europejska to nie jest tylko okres w historii - przekonywał.



Nowy szef europarlamentu odniósł się także do sfery europejskich wartości. - W Europie jesteśmy dumni z naszej różnorodności. W Europie nikomu nie wolno odrzucać wartości, takich jak poszanowanie ludzkiej godności, to wyznacznik, według którego możemy mierzyć nasze wysiłki polityczne. Nikt w Europie nie może podważać tych wartości - oświadczył.



Włoch zwrócił uwagę, że Unia Europejska jest oparta na instytucjach, które choć nie są doskonałe i wymagają reform, "utrzymały naszą wolność i naszą niezależność". - Parlament Europejski będzie gwarantem niezależności obywateli Europy. Tylko oni mogą decydować o własnej przyszłości, nikt nie może im tego odebrać - oświadczył Sassoli w swoim pierwszym przemówieniu jako przewodniczący PE.

Oglądaj Wideo: tvn24.pl, EBS David Sassoli szefem Parlamentu Europejskiego. Całe przemówienie

David Sassoli zaczynał karierę jako dziennikarz. Do polityki - i to od razu europejskiej - wszedł dopiero w 2009 roku. Został wówczas liderem jednej z regionalnych list Partii Demokratycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, uzyskując w wyborach mandat europosła. W 2014 i 2019 z powodzeniem ubiegał się o europarlamentarną reelekcję.

Wcześniej w Brukseli pojawiały się nieoficjalne informacje, że szefem Parlamentu Europejskiego - zgodnie z ustaleniami przywódców wypracowanymi podczas unijnego szczytu - ma zostać na pierwsze dwa i pół roku socjalista Bułgar Sergej Staniszew, a później niemiecki chadek Manfred Weber. Wskazań tych nie ogłoszono publicznie, bo Parlament Europejski sam wybiera swojego przewodniczącego. Tymczasem we wtorek późnym wieczorem europejscy socjaliści w głosowaniu ostatecznie wskazali kandydaturę Włocha. Jego wygrana oznacza, że szefem żadnej z instytucji unijnych nie została osoba z Europy Środkowo-Wschodniej.

Wśród 14 kandydatów na wiceprzewodniczącego Parlament Europejskiego znalazła się była premier i obecna europosłanka Ewa Kopacz (PO). We wtorek jej kandydaturę oficjalnie ogłosiła Europejska Partia Ludowa. Kandydatem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) na wiceprzewodniczącego będzie Zdzisław Krasnodębski (PiS).