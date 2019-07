Utalentowany dziennikarz, który wybrał politykę. Kim jest David Sassoli?

Popularny, szanowany i zdecydowany prezenter głównego dziennika we włoskiej telewizji RAI, który 10 lat temu postanowił poświęcić się polityce. Kim jest 63-letni florentczyk David Sassoli, wybrany w środę na szefa Parlamentu Europejskiego?

Urodzony w 1956 roku Sassoli ukończył nauki polityczne na uniwersytecie we Florencji i rozpoczął w latach 80. pracę dziennikarską w lokalnych gazetach i agencjach prasowych. Następnie przeszedł do rzymskiej redakcji postępowego, dziś już nieistniejącego dziennika "Il Giorno", w której pracował siedem lat, głównie jako reporter polityczny.

Kolejnym decydującym etapem jego kariery było rozpoczęcie pracy w telewizji RAI. Był w niej reporterem, prowadził popołudniowe magazyny publicystyczne, a następnie różne wydania dzienników telewizyjnych, w tym głównego w pierwszym kanale o godzinie 20, mającego wielomilionową widownię. Jak podkreśla w środę włoska agencja Agi, Sassoli miał typowe cechy doskonałego amerykańskiego prezentera telewizyjnego.

Źródło: Vincenzo Landi Arc/SIPA/East News David Sassoli przez lata prowadził programy informacyjne telewizji RAI

Kariera polityczna Davida Sassoliego

Europarlament wybrał przewodniczącego. "Nikt nie może spocząć na laurach" W środę po... czytaj dalej » W 2009 roku zadecydował o porzuceniu kariery telewizyjnej w chwili, gdy osiągnął jej szczyt i postanowił wystartować do Parlamentu Europejskiego z listy centrolewicowej Partii Demokratycznej. Otrzymał uznaną wówczas za rekordową liczbę ponad 400 tys. głosów.

W 2012 roku bez powodzenia ubiegał się o nominację na kandydata na burmistrza Rzymu.

W 2014 roku po raz drugi otrzymał mandat eurodeputowanego Partii Demokratycznej i był wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Jako eurodeputowany krytykował "narodowy egoizm" tych krajów, które nie chciały uczestniczyć w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Mówił także o "ślepym egoizmie" obecnego wicepremiera Włoch Matteo Salviniego, inicjatora nowej, zaostrzonej polityki migracyjnej rządu w Rzymie, który zamknął włoskie porty dla statków z migrantami.

Stanowczo występował przeciwko elementom zaostrzonej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do migrantów, mówiąc, że we Włoszech dochodzi do "łamania praw podstawowych i konstytucyjnych". We wrześniu 2018 roku mówił: "Nie chcemy, aby po Węgrzech i Polsce także włoski rząd był pod specjalną obserwacją ze strony Unii Europejskiej z powodu łamania praw człowieka".

W tegorocznych wyborach do europarlamentu otrzymał mandat zdobywając 128 tys. głosów.

Źródło: EPA/PATRICK SEEGER Przewodniczący PE David Sassoli z kandydatką na szefową KE Ursulą von der Leyen

Nowy szef Parlamentu Europejskiego

Ewa Kopacz wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz... czytaj dalej » W swoim pierwszym wystąpieniu jako przewodniczący PE mówił m.in. o potrzebie reform, które muszą zostać przeprowadzone w Unii Europejskiej.

Zwracał uwagę na globalne wyzwania i problemy, z jakimi obecnie zmaga się Europa. Wymienił wśród nich zmiany klimatyczne, bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży, a także rewolucję cyfrową i jej konsekwencje. Według nowego szefa PE, by stawić czoło tym zagadnieniom, potrzeba nowych pomysłów, odwagi i wielkiej mądrości.

Sassoli mówił też o przeprowadzeniu na nowo procesu integracji. Według niego jednym z najważniejszych zadań unijnych instytucji jest rozwiązywanie problemów obywateli i pozbawienie ich poczucia odizolowania. Włoch podkreślał przy tym potrzebę przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na przekonania religijne, polityczne czy orientację seksualną.

Podkreślał też wagę historii Europy, zaznaczając, że Unia Europejska nie jest "przypadkowym wydarzeniem historii". "Nasza historia to bardzo wiele bólu, przelanej krwi, nie tylko na normandzkich plażach. Wszystko to opiera się na dążeniu do wolności, na pragnieniu sprawiedliwości, na bohaterskich walkach w getcie warszawskim, na walce, która miała miejsce na wschodzie Europy" - wskazywał Sassoli.

Oglądaj Wideo: tvn24.pl, EBS David Sassoli szefem Parlamentu Europejskiego. Całe przemówienie