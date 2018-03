"Phubbing" - to określenie pochodzące od angielskich słów "phone" (telefon) i "to snub" (lekceważyć). Naukowcy badający relacje międzyludzkie tak nazywają zachowanie, gdy podczas spotkania i rozmowy z innymi ludźmi trzymamy telefon w ręce, albo kładziemy na stole w zasięgu wzroku. A to zdarza się coraz częściej i jak dowiodły badania - bardzo negatywnie wpływa na relacje międzyludzkie. O szczegółach w programie "24 Godziny". czytaj dalej »