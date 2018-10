Najpierw wyborczy nokaut, teraz walkower. Aresztowany wójt już nie ma rywali





Kampania zza krat Foto: TVN24 Łódź Video: tvn24 Kampania zza krat 15.10 | Kandydat z zarzutami i za kratami. Wójt Daszyna, który ponownie ubiega się o ten urząd, od blisko pięciu miesięcy jest w areszcie podejrzany o to, że latami wyłudzał unijne dopłaty i działał w grupie przestępczej, która się tym zajmowała. Trudno powiedzieć, że zza krat prowadzi kampanię wyborczą, ale trudno powiedzieć, żeby w ogóle w tej miejscowości była jakaś kampania. Raczej jest przekonanie, że wójt - który zresztą nie pierwszy raz ma problemy z prawem - i tak znów wygra. zobacz więcej wideo »

Wójt kandyduje zza krat Foto: TVN24 Łódź Video: tvn24 Wójt kandyduje zza krat Spacerniak zamiast spotkań z wyborcami i śledztwo zamiast rozlepiania plakatów. Wójt gminy Daszyna (woj. łódzkie) startuje w wyborach, chociaż od maja jest tymczasowo aresztowany. zobacz więcej wideo »

Foto: TVN24 Łódź | Video: tvn24 Zbigniew Wojtera od maja jest za kratkami

Zbigniew Wojtera od maja siedzi w areszcie i czeka na zakończenie śledztwa, w którym podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Samorządowiec ma jednak tak duże poparcie w gminie Daszyna, że jego kontrkandydat zrezygnował z drugiej tury wyborów.

Niezwykłą kampanię Zbigniewa Wojtery w tvn24.pl opisujemy od kilku tygodni. Różni się od innych tym, że mieszkańcy mogą zobaczyć ubiegającego się o reelekcję wójta gminy Daszyny tylko na plakatach wyborczych. Na żywo może go od maja oglądać głównie żona, która odwiedza areszt śledczy w Sieradzu, gdzie siedzi Wojtera.

Dwóch kandydatów i jeden głos różnicy. Będą sprawdzać nieważne karty? - Taka jest... czytaj dalej » To w żaden sposób nie osłabiło jednak pozycji popularnego w gminie wójta. W pierwszej turze wyborów samorządowych zostawił dwóch kontrkandydatów daleko w tyle. Zabrakło mu 28 głosów, by sprawę szefowania gminie rozstrzygnąć już w pierwszej turze.



W najbliższą niedzielę miał stoczyć ostateczny bój z Tadeuszem Dymnym, który zgarnął 27,2 proc. głosów (Wojtera 48,5). Potyczki wyborczej jednak nie będzie, bo Dymny - jak poinformował za pośrednictwem jednego z lokalnych portali - wycofał się z ubiegania się o mandat wójta.



"Podstawową przesłanką mojej decyzji o wycofaniu z II tury wyborów na Wójta Gminy Daszyna jest bardzo wysoki wynik obecnego wójta Zbigniewa Wojtery w I turze" - tłumaczy Dymny na portalu wleczycy.pl.



Nie ukrywa zdziwienia, że podejrzany o udział w grupie przestępczej samorządowiec cieszy się tak dużym poparciem. Jednocześnie - jak zaznacza w oświadczeniu - dostrzega, że jego alternatywa do dotychczasowych zarządców gminy "została praktycznie odrzucona".



Wójt z zarzutami nokautuje zza krat Zbigniew Wojtera,... czytaj dalej » Dymny dodał, że "społeczeństwo nie jest gotowe na zmiany", dlatego wycofuje on swoją ofertę "wzięcia odpowiedzialności za to, co będzie się działo w gminie Daszyna po wyborach".



To nie koniec



Fakt, że Wojtera został na placu boju, nie oznacza, że może już cieszyć się z reelekcji. Zgodę na to, żeby ciągle był wójtem, muszą wyrazić wyborcy. W najbliższą niedzielę będą mogli zagłosować "za" albo "przeciw" aresztowanemu samorządowcowi.



Miejscowi są jednak przekonani, że to formalność.



- To człowiek, któremu ludzie ufają. I to było widać już w pierwszej turze - opowiada Danuta, mieszkanka gminy.



W to, że mąż utrzyma władzę, od początku wierzyła jego żona, Edyta Wojtera. Tak samo, jak wierzy w jego niewinność.



- Nawet sami mieszkańcy gminy mówią, że jest to zemsta polityczna. Jest kilka osób, które mogą mieć interes w tym, aby odsunąć mojego męża od władzy. Nie jest dla nich najwyraźniej wygodny i to, co robi, jak gmina inwestuje i rozwija się, nie jest im na rękę - podkreślała żona.

Do 12 lat więzienia



Zbigniew Wojtera podejrzany jest o 92 przestępstwa, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Według prokuratury, od 2013 do 2017 roku, łupem przestępców miało paść nawet kilka milionów złotych wyłudzonych z dotacji.

Sam Wojtera - według prokuratury - ma odpowiadać za ponad 80 wyłudzeń dopłat bezpośrednich do działalności rolniczej. Zdaniem śledczych podrobił też kilka dokumentów.



Co się stanie, jeżeli wygra wybory, a ciągle będzie za kratkami? Paweł Stępień z Katedry Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego tłumaczy, że dopóki będzie aresztowany, władze - jak teraz - będzie sprawował zastępca. - Siedząc za kratkami, mógłby pobierać uposażenie.



Wcześniej jednak musi zostać zaprzysiężony na pierwszej sesji rady gminy, a z tym może być problem - tłumaczy Stępień. Jeśli wójt zostanie prawomocnie skazany, straci mandat. - Decyzję o wygaszeniu mandatu powinna podjąć rada gminy - wyjaśnia Paweł Stępień.



Jeżeli jednak radni nie będą się z tym spieszyli, interweniować będzie musiał wojewoda. I to on może pozbawić mandatu skazanego wójta.