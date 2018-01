Samochód wpadł do rzeki

4.01| Samochód dostawczy wpadł do kanału portowego w Darłowie. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, zauważyli mężczyznę płynącego do brzegu. Mężczyzna był w stanie hipotermii. Trafił do szpitala. Po dwóch godzinach nurkowie znaleźli zatopione auto.

