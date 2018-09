Przywieczerski trafił do zakładu karnego na Służewcu





Dariusz Przywieczerski po deportacji ze Stanów Zjednoczonych do Polski został przewieziony do zakładu karnego na Służewcu. Ma tam odsiedzieć karę 3,5 roku więzienia za wyprowadzenie 1,5 miliona dolarów z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

"Mózg afery FOZZ" w Polsce. Samolot z Dariuszem Przywieczerskim na pokładzie wylądował w Warszawie Dariusz... Jak zaznaczyła policja, obrońca Przywieczerskiego może wystąpić o zaliczenie swojemu klientowi odsiadki w amerykańskim więzieniu na poczet kary. Taki wniosek - jeśli wpłynie - jest rozpatrywany przez sąd penitencjarny.

Dariusz Przywieczerski nazywany "mózgiem afery FOZZ" po 13 latach od wyroku trafił do zakładu karnego. 72-letni dziś biznesmen został w sobotę deportowany z USA do Polski.

Afera FOZZ

Sprawę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego okrzyknięto mianem największej afery III Rzeczpospolitej. FOZZ w nieformalny sposób miał skupować za granicą po niższej cenie polskie zadłużenie zagraniczne z czasów PRL. Według prokuratury w latach 1989-90 afera FOZZ spowodowała 350 milionów złotych strat. Sądy uznały, że straty wynoszą co najmniej 134 miliony złotych. Aferę wykryła Najwyższa Izba Kontroli.

Prokuratura wszczęła śledztwo w 1991 roku. Akt oskarżenia przekazano sądowi w 1993 roku, ale sąd odesłał sprawę prokuraturze.

Ponowny akt oskarżenia trafił do sądu w 1998 roku, a proces zaczął się w 2000 roku. Rok później został przerwany, gdy prowadząca go w warszawskim sądzie okręgowym sędzia Barbara Piwnik została ministrem sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera. Ponowny proces - pod przewodnictwem sędziego Andrzeja Kryżego, późniejszego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS - ruszył w 2002 roku. Kryże w rekordowym terminie przesłuchał świadków i w marcu 2005 roku ogłosił wyrok - przed terminem przedawnienia, na co dawano mu małe szanse.

Sąd uznał, że pieniądze przeznaczone dla Funduszu - na poufny wykup długów zaciągniętych przez PRL na Zachodzie w latach 70. i 80. - zostały albo przywłaszczone, albo rozdysponowane w sposób niezgodny z prawem. Sąd okręgowy skazał byłego dyrektora generalnego FOZZ Grzegorza Żemka na 9 lat więzienia i 720 tysięcy złotych grzywny; jego zastępczynię Janinę Chim - na 6 lat i 500 tysięcy złotych grzywny, biznesmena Dariusza Przywieczerskiego - na 3,5 roku, a troje innych - na kary do 2 lat więzienia.

List gończy

"Mózg afery FOZZ". Dariusz Przywieczerski zatrzymany w USA, czeka na ekstradycję Dariusz... Biznesmen jeszcze przed decyzją sądu pierwszej instancji zniknął. Został za nim wydany list gończy.

W 2006 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie złagodził mu wyrok za pierwszy czyn (wyprowadzenie kwoty 503 tysięcy dolarów) na 2,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności i karę grzywny. W 2009 roku taką samą karę wymierzono mu za drugi z czynów (wyprowadzenie 1 miliona dolarów). W 2010 roku stołeczny sąd okręgowy wydał wyrok łączny, skazując Przywieczerskiego na 3,5 roku pozbawienia wolności.

W 2006 roku Sąd Apelacyjny Żemkowi wymierzył karę 8 lat więzienia i 5 tysięcy złotych grzywny, a Chim - 5 lat więzienia i 5 tysięcy złotych grzywny.

Podczas procesu Żemek wyjawił, że był agentem wojskowych służb specjalnych PRL, które według jego tłumaczeń uczestniczyły w organizacji procederu.

Ekstradycja do Polski

W październiku 2017 roku Przywieczerski został zatrzymany na Florydzie w związku z wnioskiem o ekstradycję, z którym wystąpiła strona polska, i od tego czasu przebywał w areszcie. Po przeprowadzeniu postępowania ekstradycyjnego przed sądami amerykańskimi Sekretarz Stanu USA w sierpniu 2018 roku wyraził ostateczną zgodę na ekstradycję Dariusza Przywieczerskiego do Polski.