Video: TVN 24 Katowice

Sąd: komputer dostaliśmy wczoraj o 15

21.11 | Wyrok apelacyjny w sprawie Dariusza P., skazanego za zabicie żony i czworga dzieci miał zapaść w listopadzie, ale nagle pojawił się nowy dowód - komputer. Potem pojawiły się kolejne komputery. Syn skazanego przyznał dzisiaj w sądzie, że to on przywiózł ten sprzęt do warsztatu, gdy ojciec był już w areszcie. Sam skazany to potwierdził, pozbawiając się tym samym alibi.

»