Pięć lat temu zginęli Dariusz Kmiecik, jego żona i syn

Kolejny mecz, kolejne bramki, kolejny rekord, kolejne indywidualne wyróżnienia - Robert Lewandowski nie zatrzymuje się nawet na chwilę. Napastnik Bayernu został najwyżej oceniony przez niemieckie media za występ z Olympiakosem w Lidze Mistrzów, w którym zdobył dwie bramki. - Po prostu staram się robić to, co do mnie należy - strzelać gole i pomagać drużynie wygrywać - oznajmił.