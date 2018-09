Podejrzenia o pranie pieniędzy i związki z Rosją. "Wznawiamy dochodzenie"





»

Duńska komisja nadzoru finansowego wznowi dochodzenie w sprawie domniemanego prania brudnych pieniędzy m.in. z Rosji za pośrednictwem estońskiej filii Danske Banku.

- Wznawiamy dochodzenie, które wstępnie zamknęliśmy w maju - powiedział duńskiej telewizji szef FSA Jesper Berg. Decyzję tę podjęto po tym, jak premier kraju oświadczył, iż jest "zszokowany" skalą podejrzanych wypłat, które zostały dokonane za pośrednictwem filii w Estonii i oczekuje od banku dalszych wyjaśnień.



- Fakt, że Dania znalazła się w centrum sprawy związanej z praniem brudnych pieniędzy na tę skalę jest doprawdy okropny - mówił w środę wieczorem przy okazji unijnego szczytu w Salzburgu Lars Lokke Rasmussen.

Szef duńskiego banku podał się do dymisji. W tle brudne pieniądze z Rosji Szef największego... czytaj dalej » W środę do dymisji podał się dyrektor generalny Danske Banku Thomas Borgen, przyznając, że firma nie sprostała odpowiedzialności i wskazując na nieprawidłowości dotyczącej łączności, kontroli i przestrzegania procedur.



Na początku września "Financial Times", powołując się na wstępny raport firmy konsultingowej Promontory Financial, napisał o podejrzanie dużych transakcjach realizowanych przez estońską filię Danske Banku. W latach 2007-2015 przeszło przez nią około 200 miliardów euro. Wiele z tych pieniędzy pochodziło z Rosji i innych państw byłego ZSRR.



W lutym duńskie i brytyjskie media informowały, że jest możliwe, iż członkowie rodziny prezydenta Rosji Władimira Putina oraz funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa wykorzystywali estońską filię Danske Bank do prania pieniędzy, o czym zarząd banku wiedział z raportu sygnalistów.