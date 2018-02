Książę Henryk, mąż królowej Małgorzaty, został przewieziony z kopenhaskiego szpitala do zamku Fredensborg. Tam spędzi "swoje ostatnie dni", poinformował w oświadczeniu Pałac Królewski - donosi Reuters.

Książę małżonek idzie na emeryturę. "Czas, by dał sobie trochę luzu" 81-letni mąż... czytaj dalej » - Stan jego zdrowia pozostaje poważny - dodał w oświadczeniu pałac.



U 83-letniego Henryka dwa tygodnie temu zdiagnozowano nowotwór. Został hospitalizowany po stwierdzeniu choroby, która miała go zaatakować podczas prywatnej podróży do Egiptu.



Jego najstarszy syn - książę Frederik, członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego - wrócił w ubiegłym tygodniu do domu z Korei Południowej, by wesprzeć ojca.

Od dwóch lat na emeryturze

Pochodzący z Francji i wywodzący się z rodziny hrabiowskiej Henryk Maria Jan Andrzej de Laborde de Monpezat, spotkał swą przyszłą żonę w 1965 roku, gdy pracował w ambasadzie Francji w Londynie.

W 2016 roku przeszedł na emeryturę. Od tej pory nie składał ani nie przyjmował oficjalnych wizyt zagranicznych, nie uczestniczył w oficjalnych przyjęciach czy inauguracjach sesji parlamentu.