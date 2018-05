Cztery dni obrad. Czym jest Zgromadzenie Parlamentarne NATO

Od piątku do 28 maja Sejm i Senat będą gościć członków międzynarodowej debaty parlamentarnej o aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach dla współczesnego bezpieczeństwa światowego. W tych dniach odbędzie się w Warszawie wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Wyjaśniamy, co to za spotkanie, kto w nim uczestniczy i jakie jest jego znaczenie dla państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.